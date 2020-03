¿Puede el calor detener el COVID-19?

Algunas personas creen que el clima cálido puede retrasar o detener la propagación del nuevo coronavirus, pero... ¿tienen razón?

ADRIÁN AGUIRRE 13/03/2020

13/03/2020 14:02 hrs.

La idea de que el clima cálido puede detener la propagación del nuevo coronavirus proviene en gran medida de la comparación que se le hace con la gripa. Y sí, en muchos sentidos el COVID-19 es similar a la gripe: los dos se propagan de manera parecida y ambos causan enfermedades respiratorias típicamente leves que pueden convertirse en padecimientos peores.

En el caso de la gripa, la llegada de la primavera (19 de marzo) provoca una caída significativa en el número de casos que continúan hasta que regresan las temperaturas más frías en otoño.

La infección se está extendiendo rápido por todo el planeta y el pasado 11 de marzo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el COVID-19 ya es una pandemia, por lo que muchas personas creen que el calor puede ser bueno para no contagiarse y prevenir infecciones.





Clima vs coronavirus: Primer round

Sobre la influencia del clima en el estado del nuevo coronavirus, la OMS publicó una serie de gráficos en los que explica (en inglés) los efectos del frío y el calor y su relación con el COVID-19.

En el caso del frío, la organización precisa que no hay razón para creer que este clima pueda matar el nuevo coronavirus u otras enfermedades, pues señalan que la temperatura normal del cuerpo humano permanece alrededor de 36.5 ° C a 37 ° C, independientemente de la temperatura externa o el clima.





Clima vs coronavirus: Segundo (¿y último?) round

La OMS señala que las temperaturas de 140 ° F a 150 ° F son suficientes para matar la mayoría de los virus, y el agua hirviendo nos puede salvar de patógenos como bacterias, virus y protozoos, pero seamos realistas: nadie quiere bañarse con agua hirviendo. En primera nos quemaríamos y en segunda ni lo disfrutaríamos porque estaríamos intentando alejarnos del líquido.

No, el calor tampoco nos ayuda.

"Según la evidencia hasta el momento, el virus COVID-19 se puede transmitir en TODAS LAS ÁREAS, incluidas las áreas con clima cálido y húmedo. Independientemente del clima, adopte medidas de protección si vive o viaja a un área que informa COVID-19", recomienda esta organización.





Sobre este tema, la doctora y jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), Isabel Villegas Mota, explicó para sumedico.lasillarota.com que el Coronavirus no es lo mismo que la gripe y que la influenza, ya que son virus diferentes y hay más de 100 grupos de microorganismos que causan enfermedades respiratorias, siendo una de las características principales del nuevo coronavirus el viajar de manera veloz:

"Se extiende rápido. Esa es una de las principales características de este. Lo que nos hemos dado cuenta es que no es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies.

Si bien se dio en un mercado de China, su manera de contraerse no es por vía de la comida. Se contrae por vía aérea. Los centros médicos de primer, segundo y tercer grado ya sea de instituciones públicas o privadas ya tienen la instrucción de que cuando se presente una persona con síntomas del Coronavirus, notificar a la Dirección General de Epidemiología. Si llegaras a presentar cualquier signo de dicho padecimiento, puedes dirigirte a cualquier centro de salud", señaló la doctora Villegas.

Recuerda que la mejor manera de protegerte contra el COVID-19 es limpiarte las manos con frecuencia. Al hacer esto, eliminas los virus que pueden estar en tus manos y evita la infección que podría ocurrir si te tocas los ojos, la boca y la nariz.





