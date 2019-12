Yuridia se retira de escenarios por esta enfermedad

"Eso a mí me asusta mucho porque a mí no me gustan las confrontaciones porque hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y contarles algo que no es, y después viene el bullying, que es con lo que he vivido desde que empecé a cantar y algo que me ha hecho mucho daño, no puedo pararme frente a una cámara a dar entrevistas".