Vacunación prioritaria para PCD: ¿Cómo puedes unirte a la iniciativa?

Ante la emergencia sanitaria hay sectores vulnerables que requieren atención prioritaria y uno de ellos es el de las personas con discapacidad (PCD), quienes por sus condiciones de vida tienen mayor riesgo de contagiarse.

Por ello, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) lanzó una iniciativa para que los activistas por los derechos de las PCD y las asociaciones le exijan por escrito a las autoridades de la Secretaría de Salud una atención mayor y más eficiente en el programa de vacunación contra la covid-19.

De acuerdo con YoTambién.mx, la intención es que, ya sea de manera personal o como organización de y para las PCD, se mande la carta al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en jorge.alcocer@salud.gob.mx, con copia para graciela.avalos@salud.gob.mx y al correo discapacidadvacunacion2021@gmail.com con la finalidad de saber cuántas cartas van llegando.

¿Qué dice la carta? ¿Cómo te puedes unir a esta iniciativa?

Vacunación para las PCD: ¡únete a la iniciativa!

Esta iniciativa destaca tres puntos concretos, entre otras peticiones:

1. Prioridad en la vacunación

2. Accesibilidad tanto física como a la información y comunicación

3. Vacunación a domicilio.

La iniciativa fue secundada por la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) e impulsada por Brenda Elisa Látigo Ruiz, informa YoTambién.mx.

Esto dice la carta:

Los que suscribimos la presente, representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad y personas con discapacidad involucradas en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el país.

Nos dirigimos a usted ofreciendo un cordial saludo y esperando se encuentre bien de salud.

La pandemia que estamos viviendo (el virus SARS-CoV-2), en México y el mundo, ha dejado un sinfín de secuelas de todo orden. En el caso de las personas con discapacidad no han sido la excepción y si antes se encontraban en condiciones de enorme vulnerabilidad, hoy eso se ha multiplicado. Las personas con discapacidad tienen problemas cardiovasculares, pulmonares, otros muestran un sistema inmune debilitado. Las personas con síndrome de Down, tienen mayor probabilidad de ser hospitalizadas o fallecer por esta enfermedad que nos arrasa, incluso más que aquellas que padecen diabetes o hipertensión de acuerdo al estudio COVID-19 Mortality Risk in Down Syndrome: Results From a Cohort Study Of 8 Million Adults realizado por Julia Hippisley-Cox, epidemióloga clínica de la facultad de medicina de la Universidad de Oxford

En el día a día, las personas con discapacidad corren un gran riesgo de contagiarse por requerir muchas veces del apoyo de terceros, para movilizarnos, guiarnos, alimentarnos, vestirnos y demás, lo que implica ponernos en contacto cercano con personas que pueden estar infectadas y por tanto enfermar.

En México, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, las personas que presentan limitaciones y discapacidades comprenden un porcentaje del 16.5% de la población nacional (20 838 108).

Es por lo anterior, que consideramos impostergable, encontrar una respuesta de la Secretaría de Salud, para definir una ruta clara, que permita a las personas con discapacidad sean vacunadas en breve, ya que de lo contrario seguirán sumándose en la lista de enfermos y lo peor, de fallecimientos.

Asimismo, se requiere generar estrategias, con ajustes razonables, que den certeza al proceso de vacunación en este sector, como podría ser, identificar espacios que cuenten con elementos mínimos de accesibilidad (inmuebles con acceso en planta baja, rampas, estacionamiento o cajones de estacionamiento de uso exclusivo, personal capacitado o apoyado por expertos en el trato de personas con discapacidad, otros). Y sin duda, información y comunicación en formatos accesibles (fácil lectura, Sistema Braille, Lengua de Señas Mexicana, pictogramas, mensajes digitalizados, otros), sobre los tiempos y lugares en los que se celebre la vacunación correspondiente.

Igualmente, desarrollar una estrategia de vacunación a domicilio, para aquellas personas con discapacidad que no puedan salir de casa o incluso se encuentren institucionalizadas; lo que podría organizarse con la identificación de tales casos, a partir de que se registren en plataformas como LOCATEL y el 911.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México es parte desde 2008, dispone en su artículo 11 ("Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias") "Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales".

Para este fin, estamos dispuestos a coadyuvar en lo que nos sea posible, coordinando acciones de asesoría técnica, intercambio de datos de personas con discapacidad susceptibles a ser vacunadas, facilitación de espacios, acompañamiento, otros.

Finalmente, remito a usted el presente documento en el que se anexan firmas de los promoventes de la presente, solicitando de la manera más respetuosa su atención.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra más atenta y distinguida consideración.

Aquí puedes descargar la carta. Pon el nombre de tu organización y envíala.

(Con información de YoTambién.mx)