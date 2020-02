¿Usas despertador en las mañanas? Lee esto

Las personas que usaron alarmas melódicas informaron sentirse más alertas

05/02/2020

05/02/2020 16:50 hrs.

Nuestro reloj despertador podría ser peligroso para nuestro bienestar. Cambiar los horarios de sueño está causando estragos en el ritmo natural de nuestro cuerpo y el profesor de Psicología Médica de la Universidad de Múnich, Till Roenneberg, incluso acuñó el término social "Jet Lag Social", para referirse al choque entre lo que nuestros cuerpos necesitan (más horas de sueño) y lo que demandan nuestras vidas (llegar a tiempo).

Son elementos comunes en nuestras vidas, pero... ¿de verdad nos ayudan a descansar mejor? Una cosa es segura: resuelven un problema real, que es el garantizar que nos despertemos temprano para ESE evento, pero el forzar a nuestro cuerpo cansado a levantarse para seguir realizando actividades estaría haciéndonos más daño que evitándolo.

Los autores trabajaron con un grupo de 50 personas y se centraron en autoinformes frente a medidas estandarizadas de un estado llamado "inercia de sueño".

"La inercia del sueño es una reducción potencialmente peligrosa en el estado de alerta humano y ocurre de 0 a 4 horas después de despertarse. Se ha demostrado que el tipo de sonido que las personas configuran como alarma para despertarse reduce los efectos de la inercia del sueño, sin embargo, los factores musicales elementales que sustentan estos sonidos de vigilia y sus relaciones siguen sin estar claros.

Nuestros resultados no arrojaron ninguna asociación significativa entre la inercia del sueño y el tipo de sonido de vigilia informado, ni el sentimiento del sujeto hacia su sonido. Sin embargo, el análisis reveló que un sonido que los participantes clasifican como melódico muestra una relación significativa con los informes de reducciones en la inercia del sueño percibida y, en contraste, el sonido calificado como neutral (ni melódico ni melódico) devuelve una relación significativa con los informes de aumentos en la inercia del sueño percibida. Adicionalmente, nuestro análisis secundario reveló que un sonido calificado como melódico se considera más rítmico que una interpretación melódicamente neutral. Juntos, estos hallazgos plantean preguntas sobre el impacto que la melodía y el ritmo pueden tener con respecto a la intensidad de la inercia del sueño", se puede leer en el estudio original.





Y en palabras del coautor del estudio, Adrian Dyer, se cree que un "bip, bip, bip" podría funcionar para interrumpir o confundir la actividad cerebral cuando nos despertamos, mientras que un sonido más melódico como "Good Vibrations" de The Beach Boys o "Close to me" de The Cure, pueden ayudar a hacer la transición a un estado de vigilia de una manera más efectiva.

"Idealmente, una persona se despertará sola cuando lo necesite cada mañana. Estas son las personas que activan una alarma pero se despiertan unos minutos antes de que suene la alarma, como si su cerebro tuviera la expectativa de estar despierto en un momento determinado. Por otro lado, está la persona que necesita dos o tres alarmas para despertarlas.

Nuestros horarios ocupados e influencias externas como teléfonos móviles, televisores, tabletas, farolas, ruidos del vecindario y una miríada de otros estímulos pueden interrumpir nuestro sueño, lo que requiere que nuestros cuerpos exijan más horas de sueño y, a su vez, nos hagan despertarnos sintiéndonos somnolientos y cansados", explica el doctor y director clínico del Clayton Sleep Institute en St. Louis, Mark Muehlbach

Un factor a considerar es el que la falta de sueño está relacionado con la obesidad, la demencia y los problemas mentales, por lo que una buena recomendación podría ser el no dormirse tan tarde, o más temprano de lo habitual, para reposar el tiempo adecuado y no sufrir de agotamiento al día siguiente.





