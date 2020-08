¿Tus hijos se fueron de casa? Podrías vivir el síndrome del nido vacío

Cuando los hijos se van de casa algunos padres pueden experimentar el síndrome del nido vacío. Te decimos qué es

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 17/08/2020

17/08/2020 10:30 hrs.

Cuando los hijos se van de casa, muchos padres celebran su partida, sin embargo, algunos pueden experimentar sentimientos de tristeza y pérdida, lo que se conoce como el "síndrome del nido vacío".

El síndrome del nido vacío no es un diagnóstico clínico, sino un fenómeno que se manifiesta luego de que el último hijo se va de casa (del nido), y se expresa cuando la experiencia de dejar ir a los hijos resulta dolorosa.

Este síndrome puede manifestarse en cualquier padre, independientemente de la edad de sus hijos, y aunque en algunos casos se desarrolla de forma leve, en otros puede llevar al padre a caer en una depresión.

También lee: Los hombres tienen más riesgo de morir por depresión

¿Cómo se vive el síndrome del nido vacío?

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome del nido vacío puede experimentarse incluso antes de que el último de los hijos se vaya de casa, pues se desarrolla conforme cada hijo inicia una vida independiente o la va planeando.

Aunque este síndrome aparece en cualquier momento de la vida de un padre, aquellos que tienen hijos únicos o que se identifican fuertemente con su papel de padre, pueden experimentarlo de una forma más severa.

Para las personas que viven el síndrome del nido vacío puede resultar difícil que de repente no tengan hijos en la casa que necesiten de su atención, podrían extrañar ya no ser parte de la vida cotidiana de sus hijos y la compañía constante.

También lee: ¿El miedo domina tu vida? 5 señales que lo indicarían

Además, los padres que experimentan este síndrome podrían preocuparse profundamente por la seguridad de sus hijos, y por saber cómo se cuidarán solos en su nueva vida independiente. Esta transición puede resultar especialmente difícil si el último hijo deja el hogar antes o después de lo previsto.

¿Cuál es el impacto del síndrome del nido vacío?

En algunos casos, el síndrome del nido vacío puede llevar a los padres a caer en una depresión que los vuelva más susceptibles a caer en el alcoholismo, la crisis de identidad y conflictos matrimoniales.

Sin embargo, en otros padres el nido vacío puede ayudar a reducir los conflictos familiares y laborales, además de tener más tiempo para dedicarlo a actividades e intereses personales.

En aquellos que viven en pareja, el nido vacío puede beneficiar a su matrimonio, pues les da una nueva oportunidad para encontrarse uno con el otro, y mejorar la calidad de su matrimonio.

¿Cómo lidiar con el síndrome del nido vacío?

Algunas de las recomendaciones de Mayo Clinic para lidiar con este síndrome son:

-Acepta los tiempos: evita comparar los tiempos de tus hijos con la experiencia propia. Enfócate en lo que puedes hacer para ayudar a tu hijo a ser exitoso cuando se vaya de casa.

-Mantente en contacto: que los hijos ya no vivan en casa no significan que no pueden tener una relación cercana. Realicen videollamadas, mensajes de texto y visitas frecuentes para mantenerse en contacto y unidos.

-Mantente positivo: pensar en las cosas buenas que se obtendrán cuando el último hijo se vaya de casa podría ser útil para adaptarse a este cambio. Esto puede ser tiempo y energía extra para dedicar al matrimonio o intereses personales.

-Busca apoyo: en caso de tener dificultades para enfrentar la ausencia de los hijos en casa, se puede buscar apoyo de seres queridos o amigos. En caso de mostrar algún indicio de depresión, consulta con un especialista.