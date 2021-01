¿Tu pareja tiene depresión? 7 cosas que debes hacer

Convivir con una pareja que tiene depresión requiere de saber lo que se debe y no decir pero sobre todo, la forma correcta de actuar para apoyarle

Estar cerca de una persona que sufre depresión no es sencillo, mucho más si se trata de la pareja, pues se debe ser muy cuidadoso con la forma en que se muestra apoyo. Si estás pasando por esta situación, te damos una guía con las 7 cosas que debes hacer si tu pareja tiene depresión.

Lo primero que debemos entender es que la depresión no se trata de estar un poco triste o desanimado por algunos días, sino que es una enfermedad que requiere de atención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño y del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.

¿Qué hacer si mi pareja tiene depresión?

Tener las herramientas adecuadas para brindar soporte a la pareja que tiene depresión es fundamental, pues en nuestro afán por ayudarlo a salir rápido de esa situación, cometemos errores que empeoran la situación. Esto es lo que debes y no hacer:

1. Entender que es una enfermedad

En primer lugar, no debemos menospreciar el estado de ánimo por el que pasa nuestra pareja, mucho menos pensar que ya se le pasará. La depresión causa pensamientos y sentimientos involuntarios por un cambio en la química del cerebro, así que será necesario ser comprensivo.

2. No tomárselo personal

Con este punto, es importante resaltar que no se debe tomar personal el cambio en su comportamiento, pues es probable que la pareja esté distante, no tenga deseo sexual o no muestre interés en hacer actividades fuera de casa.

Todas estas conductas son manifestaciones de la enfermedad y aunque parezca que no nos necesita, en realidad se trata de lo opuesto: nuestra pareja se siente completamente vulnerable.

3. No presionar

Otra de las cosas que se deben hacer cuando la pareja tiene depresión es evitar las presiones, pues controlar un trastorno emocional como la depresión requiere de tiempo y por supuesto, tiene muchos altibajos.

Presionarlo para hacer cosas nuevas o reclamarle por su actitud no hará más que empeorar las cosas, pues la pareja ya tiene sentimientos de culpa y probablemente sentirá que le reprochas no estar haciendo nada por salir de su enfermedad, cuando la realidad es que puede estar haciendo esfuerzos importantes.

4. Ofrecer una escucha activa

En la mayoría de los casos, no hace falta decir nada para apoyar a la pareja con depresión, basta con estar ahí y ofrecer una escucha activa para que pueda desahogar sus emociones con total libertad, sin sentirse incómodo ni juzgado.

Si quieres decir algo puedes intentar con frases que lo hagan sentir apoyado y no juzgado, como "¿Qué puedo hacer por ti?", "Estoy a tu lado", "No estás solo", "Esto no es tu culpa" o un simple "Te quiero, estaré a tu lado".

5. Valorar los pequeños avances

Por pequeños que sean, debemos reforzar aquellos avances que se produzcan durante el tratamiento de la depresión, porque son señales de que se va por buen camino. Valorar cada logro o comportamiento positivo aumentará la probabilidad de que se mantenga.

6. No olvidarse del autocuidado

Estar cerca de una persona con depresión no significa que debemos olvidarnos de nuestro autocuidado. Hay que apoyar pero también reservar espacio para uno mismo, para hacer las actividades que nos gustan y seguir cultivando las relaciones de amistad y familia.

No debes sentirte culpable, recuerda que uno mismo debe estar bien antes de ofrecerse a ayudar a otra persona, de lo contrario, no serás el mejor de los apoyos.

7. Motivar a buscar ayuda

Este paso es fundamental, pero se debe hacer con mucho cuidado. La ayuda profesional es la única forma de comenzar a superar la depresión, no es algo opcional, sin embargo, reconocerlo y, sobre todo, dar el primer paso para acudir a terapia no es tan fácil como parece.

Sin que sea una exigencia o una imposición, puedes hacer que tu pareja se interese por buscar ayuda profesional. Investiga y háblale de todos los beneficios, incluso puedes proponer que vayan juntos.

Asistir a terapia con la pareja tiene un significado importante cuando quieres apoyarlo, pues serás parte del equipo que lo ayudará a superarlo, así que cuanta más orientación recibas, mejor. También puedes contribuir a que se comprometa con la terapia y que aplique todas las indicaciones del profesional de la salud mental.

Ya lo sabes, apoyar a una pareja que tiene depresión requiere de paciencia, comprensión y, sobre todo, herramientas que realmente mejoren la situación, no que la empeoren.

