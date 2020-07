¿Tu pareja te hace dudar de lo que piensas? podría ser gaslighting

El gaslighting es una forma de manipulación sutil, te decimos cómo identificarlo y combatirlo

MELISSA SIERRA 22/07/2020

22/07/2020 13:03 hrs.

No es un secreto que en un gran número de relaciones de pareja existen actitudes de dominación y manipulación, y se ha encontrado que estas actitudes predominan principalmente en los hombres, este tipo de prácticas podrían ser parte de una tendencia conocida como gaslighting.

El gaslighting es una práctica utilizada principalmente por hombres en las relaciones de pareja, de acuerdo con un estudio del Acta Colombiana de Psicología, donde a través de la manipulación hacen creer a su novia o esposa, que los pensamientos y sentimientos que tienen son erróneos o falsos.

Esta forma de manipulación hace a la persona afectada dudar de su percepción, juicio y memoria, pues se le repite constantemente que lo que dice o piensa está equivocado. Si tu sientes o crees sentir gaslighting te decimos cómo identificarlo y combatirlo.

¿Cuál es el origen del gaslighting?

El término gaslighting fue tomada de la obra escrita por Patrick Hamilton Gas Light en la década de 1930, donde la protagonista era manipulada por sus esposo quien, a través de múltiples trucos, la hacía dudar de su juicio y memoria, a tal grado que éste la etiquetaba como una "loca".

Por ello que la palabra gaslighting se refiera a la acción de hacerle creer a una persona algo que no es cierto, esto a conveniencia de la persona que miente. Aunque este tipo de conducta es más común en las relaciones de pareja heterosexuales, también puede estar presente en otros tipo de pareja, así como en las relaciones familiares y laborales, informa el libro Gaslight Effect.

Esta práctica, también identificada como una sutil táctica de manipulación psicológica, puede hacer creer que los recuerdos y experiencias de la persona afectada no existieron o al menos no como los recuerda y cuyo principal efecto es la inseguridad e incertidumbre de no saber lo que es verdad y lo que es mentira.

¿Cómo identificar que estoy sufriendo gaslighting?

Para evitar ser víctima del gaslighting es necesario identificar que se está sufriendo, por lo que se deberán conocer las actitudes comunes que las personas que practican el gaslighting tienen hacia sus víctimas, algunas de ellas son:

-Suele decirle a su víctima que está "loca o loco", y puede manipular a otras personas para criticar y atacar a la víctima.

-Busca provocar emociones de culpa e inseguridad, así como resaltar errores y "defectos" de la víctima.

-Suele aferrarse a una mentira a pesar de que haya pruebas que lo contradigan para continuar con la manipulación.

-A pesar de la manipulación, este tipo de personas tienden a ser agradables y cariñosas, lo que puede confundir a sus víctimas.

-El manipulador es capaz de hacer sentir culpable a la víctima de la manipulación que está recibiendo.

-Suele tener diferentes niveles de discurso, uno superficial donde pareciera que todo va bien, y uno profundo donde sucede la manipulación.

¿Qué hacer si estoy en un entorno de gaslighting?

La principal medida para superar el gaslighting es aceptar y reconocer que existe un problema de abuso psicológico, esto debe hacerse desde el reconocimiento de las circunstancias de manera individual, o con ayuda de personas cercanas.

Otras medidas para superar esta práctica son:

Crear una red de apoyo: ya sea con familiares o amigos cercanos, o con instituciones de protección social, será necesario crear una red de personas que apoyen a la víctima a dejar ese tipo de relaciones.

Fijar límites: aunque puede ser difícil, sobre todo si se trata de una relación de pareja, es necesario que de fijen límites en el nivel de autoridad de la otra persona, así como en la dependencia emocional.

Trabajar en el autoestima: este tipo de práctica suele bajar el autoestima de las víctimas, por lo que una vez que se reconoció el problema, trabajar en el autoestima puede ayudar a superarlo.

Otro punto importante es buscar ayuda de especialistas en psicología o psicoterapia individual y de pareja, ante cualquier duda, recuerda que siempre hay alternativas para estar mejor informados.