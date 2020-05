Trucos para limpiar baño y cocina con pasta de dientes

Puedes usarla en llaves oxidadas del sanitario, el inodoro, vidrios, ventanas y espejos, entre otros objetos

ADRIÁN AGUIRRE 22/05/2020

22/05/2020 15:08 hrs.

Limpiar la casa con pasta de dientes es posible. Se trata de algo que todos tenemos en nuestros hogares, por lo que al usarse podrías reducir los gastos de líquidos comerciales .

Hay que recordar que la pasta de dientes es un abrasivo suave (la RAE define lo abrasivo en un producto como algo que sirve para desgastar o pulir, por fricción, sustancias duras) que a menudo está hecho con bicarbonato de sodio. Esta misma acción abrasiva es la que hace maravillas para eliminar marcas y manchas.

Puedes usar la pasta de dientes para limpiar llaves de baño, vidrios, ventanas o el inodoro mismo. ¡Y es muy sencillo!

¿Qué puedes limpiar con la pasta de dientes y cómo hacerlo?

1) Horno de microondas: Si pasas un trapo mojado con un poco de pasta dental por los números y pantalla de tu horno, así como por el interior, te librarás de los malos olores y quitarás la suciedad.

2) Vidrios, ventanas y espejos: Pon pasta de dientes en un trapo y espárcela por toda la superficie de vidrios, ventanas y espejos. Espera 5 minutos y limpia con agua. BRI-LLO-SOS.

3) Llaves oxidadas del baño: Necesitarás pasta de dientes y agua oxigenada. Mezcla estos dos componentes hasta conseguir un mix homogéneo. Ya que lo tengas, utiliza un trapo o una fibra sobre las superficies oxidadas, deja reposar de 10 a 15 minutos, enjuágalas y utiliza un papel, paño o trapo limpio para secar.

4) Sartenes quemados: Necesitarás un cepillo de dientes que ya no uses y pasta. Tal como si te estuvieras lavando los dientes, ponle pasta al cepillo y frótalo sobre la superficie quemada. Deberás hacerlo con cuidado y con movimientos circulares para que no maltrate el metal. Esto los dejará muy limpios.

5) Inodoro: Un baño limpio habla bien de quien lo usa y esta combinación te ayudará a que las manchas de sarro salgan más rápido y sin tanto esfuerzo. Necesitarás dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de pasta de dientes. Revuelve ambos, aplica la mezcla en el cepillo para baño y aplícalo en toda la superficie del inodoro hasta que dejes una mezcla en él. Espera 10 minutos y usa agua fría para enjuagar.

Recuerda que la higiene personal y de tu entorno es importante para evitar y protegerte del covid-19.

¡Con esto no gastarás tanto!