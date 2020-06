¿Tronarse los nudillos puede causar artritis?

La artritis ocurre en todos los grupos raciales y étnicos, pero afecta de dos a tres veces más mujeres que hombres

¿Alguna vez te has tronado los dedos?, ¿Te han dado ganas de hacer que truenen tus nudillos? Muchas personas lo hacen. Algunas aprovechan para hacerlo cuando se están estirando y otras lo realizan antes de hacer cualquier actividad. Sin embargo, tronarse los huesos de las manos puede causar daños en esa parte de nuestro esqueleto. ¿Romperse los nudillos puede causar artritis? Esto es lo que dicen los expertos.

Primero que nada, hay que recordar que la artritis es un padecimiento que no discrimina: el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel indica que la enfermedad ocurre en todos los grupos raciales y étnicos, pero afecta de dos a tres veces más mujeres que hombres, siendo encontrada más comúnmente en las personas mayores.

Se trata de la hinchazón y sensibilización de una o más articulaciones del cuerpo humano ytiene dos tipos: la osteoartritis y la artritis reumatoide (implica un ataque del sistema inmune a las articulaciones e inicia con el revestimiento de éstas).

De acuerdo con el miembro de Reumatología de la Johns Hopkins University, Dimitrios Pappas, los nudillos que se encuentran agrietados se sienten más flojos y tienen más movilidad por un periodo de tiempo luego de haberse agrietado.

"Es posible que, como niños, las personas se den cuenta de que el crujido de los nudillos produce un ruido extraño y puede repetir el crujido solo para producir el sonido. Esto puede hacer que algunas personas sean habituales "tronadores de nudillos"", explica Pappas sobre la razón por la que se produce este suceso.

Por su parte, la Escuela de Medicina de Harvard dice que el "tronido" de un nudillo roto es causado por las burbujas que explotan en el líquido sinovial (líquido que ayuda a lubricar las articulaciones).

"Las burbujas explotan cuando la persona separa los huesos, ya sea estirando los dedos o doblándolos hacia atrás, creando presión negativa", menciona esta institución educativa.

Un estudio publicado en el journal of the American Board of Family Medicine que tuvo como fin descubrir si los que se tronaban los nudillos eran más propensos a tener osteoartritis, menciona que los autores examinaron a 215 personas y el 20% de ese grupo confesó que se tronaba los nudillos regularmente.

"La prevalencia de osteoartritis (OA) en cualquier articulación fue similar entre los que se rompen los nudillos (18.1%) y los que no (21.5%)", explicaron los investigadores

La Escuela de Medicina de Harvard indica que romperte los nudillos puede incomodar a los que te rodean, pero que probablemente no aumentará tu riesgo de artritis.

"Incluso si las grietas en tus nudillos no te causan artritis, existen buenas razones para dejar el hábito. El agrietamiento crónico de los nudillos puede reducir tu fuerza de agarre. Y hay por lo menos dos informes publicados de lesiones sufridas mientras la gente intentaba rompérselos"

Como se puede ver, tanto el estudio publicado en el journal of the American Board of Family Medicine como la Escuela de Medicina de Harvard mencionan que la probabilidad de que desarrolles artritis por romperte los nudillos es casi la misma que tendrías si no tuvieras artritis.

Sin embargo, no se recomienda que lo hagas. Cuida tus huesos y consulta siempre con un especialista.