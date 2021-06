El trastorno por atracón es comer compulsivamente . Las personas que se dan atracones usan la comida como una forma de lidiar con las emociones no deseadas o el estrés . Los tratamientos disponibles para los atracones incluyen asesoramiento individual , asesoramiento nutricional, terapia grupal/familiar y, a veces, medicamentos.

La mayoría de las personas han tenido momentos en los que comieron demasiado, especialmente durante una ocasión especial o un día festivo. El trastorno por atracón es diferente.

Sientes que no puedes parar, incluso si ya estás incómodamente lleno. Puede comer mucho, rápidamente, incluso si no tiene hambre. Te sientes avergonzado por eso. A diferencia de la bulimia, no trata de vomitar ni de hacer mucho ejercicio después de un atracón.

Puede superar esa sensación de descontrol con tratamiento. Hablar con un especialista (como un psiquiatra o psicólogo) que trate a personas con trastornos alimentarios es clave. Para algunas personas, tomar medicamentos también ayuda.

También es útil contar con el apoyo emocional de familiares y amigos. Su respaldo hace que sea más fácil cambiar tu forma de pensar sobre la comida.

Los expertos no saben por qué algunas personas desarrollan el trastorno por atracón. Es más común en mujeres que en hombres.