¿Tienes miedo a tomar decisiones? Tal vez sufres decidofobia

El miedo a tomar decisiones o decidofobia suele ser paralizante y nos impide avanzar en todos los aspectos de nuestra vida

SUSANA CARRASCO 18/08/2020

18/08/2020 11:47 hrs.

Muchas personas tienen miedo a tomar decisiones y piensan que es algo normal, sin embargo, cuando este temor domina nuestra vida y nos impide avanzar, se trata de algo más, un problema llamado decidofobia.

Quienes padecen decidofobia tienen un miedo excesivo a tomar decisiones por la inseguridad de implementar cambios en su vida, en el trabajo o en sus relaciones personales, porque creen que lo que decidirán está mal.

Las fobias son miedos irracionales a enfrentar ciertas situaciones y en la mayoría de los casos, provienen de otros problemas más complejos en el subconsciente. Así que, si te aterra tomar una decisión, aquí te decimos por qué ocurre y qué puedes hacer para controlarlo.

Decidofobia, el miedo a tomar decisiones

De acuerdo con información de EFE Salud, la decidofobia es una fobia común que sufren las personas que tienen un injustificado, paralizante e irracional miedo a tomar decisiones. Su origen suele estar asociado con el miedo a asumir responsabilidades, a equivocarse, al fracaso e incluso, a asumir las consecuencias de sus hechos.

El término decidofobia fue acuñado desde 1973 por el filósofo Walter Kaufman, profesor de la Universidad de Princeton y según el tanatólogo y psicoterapeuta, Mario Guerra, al ser algo más bien filosófico, no es un trastorno clínicamente descrito, pero formaría parte del espectro de la ansiedad por que se manifiestan las siguientes características:

-Miedo a tomar una mala decisión.

-Catastrofismo que hace pensar que nos vamos a equivocar.

-Tendencia a evitar como un mecanismo de defensa por el temor de hacerse responsable de las consecuencias de las decisiones.

Aunque se cree que las personas perfeccionistas lo padecen más, en realidad tiene que ver más con la ansiedad en general, por lo que no necesariamente lo padecen aquellos que buscan que todo les salga siempre bien.

¿Cómo controlar el miedo a tomar decisiones?

El miedo a tomar decisiones puede paralizar muchos aspectos de nuestra vida, pues constantemente tenemos dudas acerca de nuestras relaciones, de nuestro trabajo o de nuestras pasiones. Aplazamos las decisiones pensando que más adelante encontraremos la respuesta a lo que nos hace dudar para poder hacer algo sin riesgo de equivocarnos, pero sin darnos cuenta, solo creamos problemas y malestares emocionales.

Además, como generalmente no somos capaces de tomar una decisión, dejamos que otros lo hagan y vivimos en el conformismo. El miedo a la crítica, al juicio o las burlas nos obligan a quedarnos callados y la vida se vuelve rutinaria, porque no podemos hacer cambios debido al temor a cometer errores.

¿Cómo controlarlo? Si crees que tienes miedo a tomar decisiones de manera excesiva, al grado de sufrir decidofobia, lo mejor es recurrir a buscar ayuda de un terapeuta para que te guíe en el proceso de aprender a decidir. También puede ayudar comenzar a hacer algunos cambios, aunque sea pequeños, pero siempre con seguridad, así que toma la primera decisión sobre algo sin demasiada importancia y no te detengas. No pienses demasiado en las consecuencias que podría haber, ni te enfrasques en situaciones que tú no puedes controlar, por el contrario, piensa que todo saldrá bien, sé optimista. Si algo no sale como lo planeabas, no te rindas, sigue adelante y, sobre todo, siempre decide lo que quieres para ti, deja atrás el qué dirán.

Ya lo sabes, el miedo a tomar decisiones puede ser tan abrumador que te impida avanzar en la vida, así que enfréntalo y si es necesario, busca ayuda profesional. La decidofobia puede controlarse y tú puedes empezar a decidir lo que realmente deseas para ti.

