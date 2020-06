"Tiene las rodillas chuequitas": los focos rojos del raquitismo

"Es difícil identificar el porcentaje de prevalencia a nivel mundial en México pues no existe un registro confiable al 100% pues no es una enfermedad frecuente. Hay subregistros, no se lleva un registro adecuado porque a veces se confunde con otras enfermedades y no se clasifica conforme debe ser; por sus síntomas se suele confundir con enfermedades distintas".