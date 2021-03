Solo el 20% de las mujeres con osteoporosis saben que lo padecen

Durante el Virtual Osteoporosis Summit, expertos discutieron los últimos avances en diagnostico, prevención y tratamientos contra la enfermedad

La osteoporosis es una enfermedad crónica, progresiva y silenciosa que se caracteriza por la pérdida de masa ósea, debilitamiento de los huesos y un mayor riesgo de fracturas por fragilidad. De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA), se estima que en México hay más de 10 millones de personas con este padecimiento, siendo las mujeres postmenopáusicas las más afectadas.

Se estima que en el país 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años padece osteoporosis y sólo el 20% de ellas lo sabe debido a que la osteoporosis es asintomática, no duele y con frecuencia el primer síntoma es una fractura.

Ante este panorama, se llevó a cabo del 22 de febrero al 3 de marzo, el evento Virtual Osteoporosis Summit, uno de los foros más importantes a nivel nacional relacionado con la salud ósea y que contó con la asistencia de más de 3,100 médicos.

“Desde hace 8 años, Amgen ha hecho un foro anual de osteoporosis donde juntamos a muchos especialistas en el tema, con una agenda científica muy robusta y con ponentes nacionales e internacionales. Discutimos los últimos avances respecto a esta enfermedad, desde el diagnostico, la prevención, el tratamiento y los nuevos medicamentos”, detalló en entrevista con SuMédico el doctor Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

El experto es egresado de la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Obtuvo la especialización en Ginecología y Obstetricia en el Centro Médico Nacional La Raza y realizó un diplomado en enfermedades óseo-metabólicas.

Uno de los temas más importantes que se abordaron en el evento, de acuerdo con el especialista, fue la pandemia, que ha contribuido a que las mujeres no acudan a revisiones médicas para hacer diagnóstico o para monitorear el tratamiento de osteoporosis, lo que podría contribuir en un aumento de las complicaciones.

“Se han desatendido padecimientos crónicos de gran relevancia y la osteoporosis es uno de ellos”, destacó.

Debido a los temas tan relevantes, el Virtual Osteoporosis Summit se ha convertido en México en el más importante acerca del metabolismo de hueso, de manera que es esperado por los médicos mexicanos cada año.

Casos de osteoporosis en México van en aumento

Otro de los puntos relevantes que los especialistas discutieron durante el evento virtual fue el pronóstico de los casos de osteoporosis, pues debido a que cada vez hay más población mayor, se espera que haya un aumento considerable en los próximos años.

“Estamos envejeciendo y cada vez más mujeres están en edad de riesgo de osteoporosis y de sufrir fracturas de vértebras, de brazo o de cadera, que es considerada la más peligrosa, porque en la mitad de los casos no se recupera la movilidad previa y un porcentaje incluso puede fallecer como consecuencia de la fractura”, alerta el doctor Saráchaga.

Al respecto, el estudio Epidemiology, cost and burden of osteoporosis in México, señala que para el 2050 se espera que el 37% de los mexicanos mayores de 50 años padezca osteoporosis. Actualmente se calcula que en el mundo existen alrededor de 200 millones de mujeres que sufren de la enfermedad.

Mujeres, en mayor riesgo de fracturas por osteoporosis

Desde el punto de vista del especialista, fracturarse un hueso no es un tema menor y lo más grave es que en algunos casos, como con la fractura de vértebras, la paciente es asintomática, es decir, que no siente nada.

“A veces sí hay señales, como dolor y dificultad para moverse, pero también puede presentarse solo una reducción paulatina de la estatura, que indica que las vértebras se han aplastado”, alerta el experto.

El doctor Saráchaga indica que 20% de las mujeres que sufren una fractura de cadera por fragilidad, es decir, por osteoporosis, fallecen en el primer año y la mitad de ellas no vuelven a recuperar la movilidad que tenían y requieren asistencia para actividades como vestirse y bañarse.

Las fracturas por fragilidad que alertan osteoporosis se destacan porque ocurren debido a un golpe o traumatismo por una simple caída desde la propia altura, es decir, por resbalones y tropiezos.

“Con eventos como el Virtual Osteoporosis Summit concientizamos a las mujeres mexicanas de que no solo hay que cuidarse del cáncer de mama o de las enfermedades cardiovasculares, también hay que voltear a ver la osteoporosis, una enfermedad que, si bien no se puede curar, se puede tratar para disminuir el riesgo de fracturas que pueden ser mortales”, detalla el especialista.

Actualmente se cuenta con tratamientos para la osteoporosis que se pueden administrar cada 6 meses, de manera que la adherencia al tratamiento no se convierte en un problema. Los medicamentos no eliminan el riesgo de fractura, pero si lo reducen de manera muy significativa, aunque lo más importante es el diagnóstico oportuno.

Pruebas para detectar la osteoporosis

En muchos casos la osteoporosis es silenciosa, por lo que la mejor forma de detectarlo a tiempo o antes de sufrir fracturas graves es con la densitometría ósea, una prueba que cada vez está disponible en más unidades médicas.

De acuerdo con el doctor Saráchaga, esta prueba es ideal que se la practiquen todas las mujeres al llegar a la menopausia, que en México ocurre en promedio a partir de los 49 años.

“La densitometría es un estudio de rayos X que se realiza con un equipo especial y mide la cantidad de calcio que tiene el hueso de la cadera y vertebral. No duele ni es invasivo y nos permite predecir cuál es el riesgo de fractura de una paciente, pues podemos ver si sus huesos son sanos o si tienen problemas como la osteopenia, que es cuando se tiene menos hueso y menos cantidad de calcio o si ya desarrolló osteoporosis”, puntualiza el director médico de Amgen.

Casi el 20% de las mujeres mayores de 50 años tiene osteoporosis en México y si se suman los casos que tienen osteopenia, ese porcentaje se eleva hasta un 40%, por lo que es fundamental hacerse estas pruebas para detectar a tiempo la enfermedad e iniciar con un tratamiento.

No solo la menopausia influye en la osteoporosis

El doctor Saráchaga alerta que llegar a la menopausia es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar osteoporosis, pero no es el único, también influyen otros como:

-Sedentarismo

-Bajo peso

-Tener una piel muy clara

-Tabaquismo y alcoholismo

-Dietas bajas en calcio

-Poca exposición a la luz del sol

“Basta con salir a caminar 20-30 minutos para activarse y permitir que el sol pegue en zonas como la cara, el cuello y los brazos, se debe complementar con una dieta balanceada, un consumo moderado de alcohol y nada de cigarro”, recomienda el especialista.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el director médico de Amgen hace un llamado a todas las mujeres a estar alerta de su salud y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la osteoporosis y otras enfermedades comunes de la edad.

“Las mujeres se han dedicado por muchos años a cuidar a los demás, pero yo les pido que se cuiden a sí mismas, vayan a ver al médico, cuiden la salud de sus huesos y háganse las pruebas necesarias para detectar problemas a tiempo”, concluye.

