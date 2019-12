Síntomas que alertan piedras en riñones y vejiga

Las piedras pueden formarse en riñones, vejiga y vías urinarias

SUSANA CARRASCO 11/12/2019

11/12/2019 16:00 hrs.

Las piedras en los riñones o litiasis renal es un problema de salud cada vez más común que afecta a edades tempranas pero, ¿sabías que las piedras también pueden afectar a la vejiga? Conoce los síntomas y causas de las piedras en los riñones y vejiga.

Cualquier persona puede padecerlas, independientemente de su edad, por lo que es mejor estar prevenidos ante cualquier sospecha. Toma nota.

Piedras en los riñones y vejiga

De acuerdo al Dr. Gumaro Martínez Carrillo, cirujano urólogo del Servicio de Urología en el Hospital Juárez de México (HJM), las piedras en los riñones se conoce médicamente como litiasis renal.

Es un padecimeinto que consiste en la formación de piedras en la vía urinaria, es decir, puede afectar a los riñones pero también a otras áreas de los conductos urinarios, incluyendo la vejiga y la uretra.

"Se forman fragmentos duros en toda esa vía, bloqueando el paso de la orina", indica el especialista.

¿Cómo identificarlo? De acuerdo al experto, los síntomas de las piedras en los riñones más comunes pueden ser los siguientes:

1. Dolor intenso en la espalda baja que se recorre hasta el abdomen, la ingle y los genitales

2. Nauseas

3. Vómitos

Sin embargo, los síntomas dependerán de los tipos de piedras en los riñones que se padezcan.

Al respecto, el especialista indica que existe un gran variedad, pero casi todos los tipos tienen un elevado porcentaje de calcio. Este componente es el que hace que las vías urinarias se tapen y duelan.

"Son las más duras, entre más calcio tengan, más duras serán", subraya el experto del HJM.

También existen las piedras de ácido úrico y las de cistina, ambos tipos se caracterizan por ser menos duras.

Hay un tipo de piedras llamadas radiolúcidas que no causan síntomas, no hay ningún tipo de dolor ni molestia porque son porosas, por lo que no tapan por completo las vías urinarias.

En este caso, es más difícil detectarlas, por lo que es probable que evolucionen rápidamente causando infecciones urinarias frecuentes. Las mujeres son quienes lo padecen con más frecuencia.

"El problema es que como no tienen síntomas, destruyen el riñón con el paso de los años sin que el paciente se dé cuenta", advierte el Dr. Martínez.

Y agrega que "todas las mujeres que sufran de infecciones urinarias recurrentes deben estar al pendiente y consultar a un urólogo para descartar la posibilidad de piedras en los riñones".

Antes, los médicos tenían que hacer cirugías muy complicadas para poder retitrar las piedritas que se forman en los riñones. Se abría el órgano a la mitad en una cirugía abierta y el tiempo de recuperación era muy largo.

Actualmente existen nuevos tratamientos de mínima invasión que no requieren de incisiones. El procedimiento se hace a través de los orificios naturales y se pulverizan las piedras mediante láser.

¿Cómo prevenir?

Afortunadamente, este padecimiento puede prevenirse con tres sencillos hábitos: hidratación, alimentación sana y mantenimiento de un peso ideal.

La hidratación es clave, ya que la principal causa de la formación de piedras o cálculos renales es el bajo consumo de líquidos. Por ello, el experto recomienda beber más de medio litro de agua natural o de frutas con poca azúcar todos los días.

Asimismo, es fundamental no aguantarse las ganas de orinar, especialmente las mujeres, ya que ello contribuye a las infecciones urinarias y a la formación de piedras en toda la vía.

Atiende cualquier dolor que se presente en la zona de la espalda baja, que sea intenso y se recorra a los genitales y que además cause nauseas, ya que existe una gran probabilidad de que se trate de un problema de litiasis renal.

"Disfrazar los síntomas con analgésicos retrasa el diagnostico y eleva las posibilidades de perder el riñón, especialmente si se ignoran los síntomas durante más de seis meses", resalta el médico urólogo.

Si sufres de ácido úrico elevado, cambia tus hábitos alimenticios para regular los niveles de forma natural.

Las personas que padecen diabetes tienen más complicaciones con las piedras en los riñones, ya que en ellos se acumula material purulento o pus en el riñón, causando que el paciente pierda el órgano por infección.

Cuida tus riñones y dales la importancia que se merecen.

