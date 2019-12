Síndrome de la vagina muerta, ¿qué lo causa?

Algunas mujeres aseguran que experimentan un entumecimiento de los genitales después de usar juguetes sexuales, lo que se conoce como síndrome de vagina muerta

SUSANA CARRASCO 04/12/2019

04/12/2019 14:06 hrs.

En muchos sitios de Internet pueden encontrarse diversos casos de mujeres que aseguran que sufrieron síndrome de la vagina muerta después de usar juguetes sexuales, especialmente el vibrador pero, ¿esta es una condición médica real?

Los expertos señalan que este problema sí podría surgir como consecuencia del uso de juguetes sexuales y a continuación te explican las razones.

Síndrome de la vagina muerta

El uso de juguetes sexuales se ha ampliado en los últimos años, ya que son muy efectivos para conocer mejor el cuerpo y las formas preferidas de estimulación sexual. Existen muchos juguetes destinados al placer femenino y uno de los más usados es el vibrador.

Sin embargo, algunas mujeres han reportado que tras el uso de este juguete sexual, experimentan una sensación de entumecimiento en sus genitales, en los labios vaginales y el clítoris, hay una sensación de que los nervios de esa parte de su cuerpo no responden, lo que impide que consigan el orgasmo.

¿Por qué sucede? Bueno, los vibradores son juguetes sexuales populares que se usan tanto por hombres como por mujeres y son pequeños dispositivos electrónicos que pueden vibrar a distintas velocidades e intensidades para provocar excitación sexual.

Algunas mujeres introducen los vibradores en forma de pene dentro de su vagina para conseguir mejores orgasmos.

De hecho, la mayoría de las mujeres que usa vibradores puede alcanzar el orgasmo con mayor frecuencia y más rápido en comparación con la simple penetración y también pueden mejorar la lubricación de la zona.

Pero no todo es placer cuando hablamos de vibradores, pues algunas mujeres aseguran que han experimentado un entumecimiento de sus genitales o poca sensibilidad después de usarlos por mucho tiempo, un efecto que se conoce como síndrome de la vagina muerta.

En 2009, el Journal of Sexual Medicine publicó un estudio en el que analizaron a 1,059 mujeres que habían usado al menos una vez un vibrador para masturbarse.

Cerca del 17% de ellas reportó un entumecimiento de los genitales después de usarlo, pero la mayoría de ellas tuvo esa sensación solo por una hora, luego, la sensibilidad de la zona volvió a la normalidad.

Solo la mitad del 1% de las participantes del estudio aseguró que el entumecimiento duró más de un día.

En conclusión, los investigadores notaron que las mujeres que tuvieron síndrome de la vagina muerta por usar un vibrador regresaron a la normalidad luego de darse un descanso del uso del juguete sexual, por lo que se llegó a la conclusión de que este efecto solo surge como consecuencia de estimularse durante demasiado tiempo con el vibrador.

Usar juguetes sexuales es muy seguro en general, pero cuando abusas de su uso podrías tener algunas consecuencias. Ningún exceso es bueno y con los vibradores no es la excepción.

La International Society for Sexual Medicine señala que algunos de los efectos adversos de usar excesivamente el vibrador, además del síndrome de la vagina muerta, son lesiones en la piel.

Un estudio realizado en 2009 encontró que aproximadamente, 3% de las mujeres que usan vibrador han experimentado dolor al menos una vez, 10% ha tenido irritación, 8% ha tenido comezón e inflamación y el 1% ha sufrido heridas como cortadas.

Sin embargo, el efecto secundario más común ha sido el síndrome de la vagina muerta.

Pero no te preocupes, no es algo peligroso y como mencionamos, generalmente desaparece si te tomas un descanso y dejas que las sensaciones vuelvan a tus genitales. No uses en exceso el vibrador ni durante mucho tiempo, proponte encontrar otras formas de estimulación sexual para que tu cuerpo no pierda sensibilidad.

Existe una gran variedad de juguetes sexuales que puedes probar, así que anímate a experimentar y disfruta de nuevas sensaciones y claro, de muchos orgasmos.

