"Sientes que la vida se te va cada que escupía sangre"

"Lo que recomiendo es cuidar la salud mental pues lo que más lastima es la depresión y eso no ayuda, pierdes peso. Tienes que mantener la mente positiva porque esto tiene cura. A cualquiera le puede pasar, yo era una persona sana y deportista, iba al gimnasio, hacía otros deportes, pero no me alimentaba adecuadamente, gastaba más energía de la que consumía, ahora sé que fue eso. Yo tenía ganas de vivir, por mis hijos, por mi familia y gracias a Dios pude cuidarme. Cuando me preguntan de las secuelas pues sí, la vida cambia, en mi caso las secuelas fueron emocionales, aunque algunas personas que conozco me dicen que presentan dolores, a mi afortunadamente no; solamente es el nerviosismo, el temor a la muerte, no sé".