Si sujetaba un vaso se me caía; era Parkinson

Alejando Martínez relata que hace 9 años empezó con molestias en el lado izquierdo del cuerpo.

“Empecé con unos temblores en la mano izquierda, después dolor en la pierna y empecé a perder fuerza en la mano a tal grado de que si sujetaba un vaso se me caía. Después empecé a tener problemas para caminar y para hablar”.

Cuenta que vivió toda una odisea para finalmente ser diagnosticado con Parkinson.

“Estuve visitando varios médicos, tomé todos los relajantes que te puedas imaginar y nadie me decía que tenía. Después de mucho tiempo un homeópata, al ver que no me recuperaba, me mandó a neurología donde un médico me dijo que tenía Parkinson”.

(Foto: Alejandro Martínez)

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Hernán Ramírez Gutiérrez, neurólogo adscrito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), indica que es un padecimiento crónico pero que puede ser tratado y controlado eficazmente.

En México no existen cifras exactas de pacientes con Parkinson. Sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima una prevalencia de 50 casos nuevos por cada 100 mil habitantes al año.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la enfermedad de Parkinson afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. Actualmente, hay unos 7 millones de personas con esta enfermedad en el mundo y la OMS prevé que para el 2030 llegarán a ser más de 12 millones.

Desde 1997, cada 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que en la actualidad conocemos como enfermedad de Parkinson.

No distingue sexo pero es más presente en hombres

Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres; no obstante, se reporta una mayor prevalencia en hombres. No es una enfermedad hereditaria ni contagiosa, según indica el neurólogo Ramírez Gutiérrez, y aunque esta enfermedad dificulta el movimiento, no causa parálisis.

El Parkinson ocurre cuando las neuronas no producen suficiente dopamina, una sustancia muy importante para el funcionamiento del cerebro que interviene, entre otras funciones, en los mecanismos del movimiento.

(Foto: Freepik)

Puede haber Parkinson juvenil

La Organización Mundial de la Salud señala que se cree que el Parkinson es una enfermedad que afecta solo a las personas mayores pero eso es parcialmente incorrecto. El 30 por ciento de los diagnosticados es menor de 65 años. De esta última cifra, la mitad tiene entre 45 y 65 años, y la mitad restante tiene menos de 45 años.

Nuestro entrevistado Alejandro Martínez fue diagnosticado con Parkinson cuando tenía 47 años, así es que es el claro ejemplo de que no necesitas ser una persona mayor para sufrir de esta enfermedad.

Además, el doctor Ramírez señala que existe un “Parkinson juvenil” que afecta a menores de 15 años, aunque es muy raro y se tienen pocos registros de esta enfermedad en jóvenes. Pero asegura que la probabilidad de ser diagnosticado con esta enfermedad aumenta considerablemente a partir de los 60 años.

Síntomas

El neurólogo asegura que para diagnosticar a una persona con esta enfermedad tiene que someterse a diversos estudios, pero los primeros síntomas que se presentan son los siguientes:

-Temblores: lentos y rítmicos que predominan cuando la persona está en reposo y disminuyen al hacer un movimiento voluntario.

-Problemas para caminar: las personas empiezan a caminar lento y arrasando los pies y pueden caerse con facilidad.

-Movimientos lentos y automáticos: las personas no tienen gestos en la cara, hablan muy lento o no pueden hablar y tienen problemas para escribir.

-Insomnio: durante la noche les cuesta dormir y duermen pero se despiertan varias veces durante la noche.

¿Tiene cura el Parkinson?

El neurólogo Ramírez lamenta que hasta el día de hoy no haya una cura definitiva para esta enfermedad, por lo que se dice que es una enfermedad crónica e incurable, pero asegura que al día de hoy hay diferentes recursos médicos para que la enfermedad no avance rápidamente y los pacientes puedan llevar una vida prácticamente normal.

“Hoy en día nadie se muere de Parkinson; la esperanza de vida de un paciente con esta enfermedad que sigue puntualmente su tratamiento es prácticamente igual que la de las demás personas”, asegura.

Al día de hoy no se sabe que provoca el Parkinson por lo que no existen recomendaciones para poder prevenir la enfermedad. Este mal presenta varias etapas.

(Foto: Pinterest)

Etapas de la enfermedad

Existen 5 niveles clásicos de progresión de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no todas las personas pasan por los 5 niveles.

Nivel 1: síntomas leves, afectan sólo a una mitad del cuerpo

Nivel 2: síntomas ya bilaterales, sin trastorno del equilibrio

Nivel 3: inestabilidad postural, síntomas notables, pero el paciente es físicamente independiente

Nivel 4: incapacidad grave, aunque el paciente aún puede llegar a caminar o estar de pie sin ayuda

Nivel 5: necesita ayuda para todo. Pasa el tiempo sentado o en la cama.

Tener Parkinson cierra la puerta a las oportunidades laborales

“Yo trabajaba como elemento de seguridad y debía conducir vehículos en una empresa. Cuando fui diagnosticado con Parkinson se los dije, a mi me costaba trabajo manejar por la enfermedad pero a ellos no les importó y me indicaron que tenía que seguir manejando, después de dos accidentes que tuve me corrieron”, cuenta Alejando Martínez.

Asegura que debido a la enfermedad no le dan trabajo en ningún lugar, por lo que la vida de una persona diagnosticada con Parkinson cambia radicalmente.

(Foto: Pinterest)

Hay desabasto de medicinas en los centros de salud

Alejandro Martínez contó a SuMédico que hay desabasto de medicinas en los servicios de salud en México; “desde antes de la pandemia no hay medicamento, a mi me pasó en noviembre, diciembre y enero que no hubo medicamento, es muy desagradable llegar al servicio médico, te den una receta, llegar a la farmacia del hospital y te digan que no hay medicamento”.

“Nosotros los enfermos de Parkinson por medio de redes sociales, por medio de amigos y familiares tenemos que conseguir los medicamentos”, asegura Martínez.

El que no hubiera medicina hizo que Alejandro se la pasara fatal, ya que cuenta que durante el periodo de desabasto de medicinas tenía que reducir sus dosis para que no se le acabaran.

Además dice que mensualmente tiene que gastar cerca de 5 mil 500 pesos en medicamento lo cual se le complica ya que por su enfermedad nadie le da trabajo.

Por la covid, el gobierno se olvida de las demás enfermedades

“El gobierno se preocupa por la pandemia por covid-19 pero descuida otros sectores; el coronavirus mata gente pero el Parkinson también afecta a muchas personas. Tenemos años luchando contra una enfermedad y que nos nieguen los medicamentos no se me hace justo”, dice Alejandro Martínez.

También asegura que el gobierno tiene recursos para poder comprar vacunas por millones de dólares para combatir la pandemia pero no tiene dinero para poder proveer de medicamentos a las personas que sufren de otras enfermedades.

(Foto: Twitter)

Martínez señala que el gobierno está discriminando a las personas con otras enfermedades diferentes a las del covid. “Yo busqué atención en el IMSS y me dijeron que en este momento no hay médicos porque todos están ocupados en el covid, entonces si tienes Parkinson, Alzheimer, cáncer o alguna otra enfermedad te vas a morir porque no hay quien te atienda, todos somos mexicanos y tenemos el mismo derecho a la salud”.

Alejandro seguirá luchando por las medicinas

Alejandro asegura que gracias a las medicinas en la actualidad puede llevar una vida casi normal, por lo que está haciendo un labor de activismo para que el gobierno provea de medicamento a las personas con Parkinson y asegura que llegará hasta las últimas instancias para que el gobierno les dé el medicamento que necesitan.

