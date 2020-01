Shock tóxico por usar tampones, ¿qué tan común es?

El uso de tampones muy absorbentes puede ser factor de riesgo para desarrollar shock tóxico

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 15/01/2020

15/01/2020 12:04 hrs.

Cada día más mujeres deciden usar tampones durante la menstruación, pero también hay muchas que prefieren no usarlo por miedo a sufrir un shock tóxico. ¿Qué tan común es desarrollarlo? A continuación te decimos la respuesta de un experto.

Si evitas los tampones durante tu periodo por miedo al shock tóxico, esta información es para ti.

Shock tóxico por usar tampones

Los tampones son un rollo de celulosa que se inserta en la vagina y absorbe el flujo menstrual de manera discreta.

Es un método muy cómodo que le permite a la mujer nadar y realizar deportes durante la menstruación, sin embargo, se cree que puede causar síndrome de shock tóxico, una enfermedad aguda potencialmente mortal.

El shock tóxico se caracteriza por causar molestias en la mujer como:

Fiebre repentina

Nauseas

Vómitos

Dolor muscular

Daño orgánico multisistémico que puede conducir a shock y fallecimiento

TAMBIÉN LEE: Estudios comprueban que la copa menstrual es segura y efectiva

El síndrome de shock tóxico es causado principalmente por toxinas superantigénicas, generalmente producidas por una infección por staphylococcus aureus (estafilococos) o por pyones (estreptococos)

Estos dos tipos de bacterias suelen proliferar después de un trauma reciente en el cuerpo, como una cirugía, el parto o infecciones virales.

Sin embargo, el uso de tampones también está asociado, especialmente cuando se usa por periodos de tiempo muy largos o cuando se usan tampones muy absorbentes.

En ese sentido, Manuel Albi, Jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Luz en Madrid, aclara que el shock tóxico es excepcional y cuando surge por el uso del tampón generalmente es por un mal uso del mismo, como ponerlos mal o retenerlos durante un largo tiempo dentro de la vagina.

De hecho, hace hincapié en que actualmente ya no es un riesgo real, es totalmente excepcional, por lo que el uso de tampones es seguro para la mujer.

En cuanto a si el tampón es mejor que otros métodos para la menstruación, el experto resalta que cada mujer debe decidir cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades y desde su punto de vista, todos los métodos actuales son saludables.

"No hay una recomendación médica para decir que hay uno mejor o peor", señala el Dr. Albi.

Recomendaciones para usar tampones

Los tampones que se venden actualmente en el mercado son muy seguros y ya no contienen los materiales ni los diseños asociados al síndrome de shock tóxico.

La Food and Drug Administration (FDA) ha establecido que los fabricantes utilicen una medida y un etiquetado estándar para la absorción, además de que se deben imprimar las pautas de uso en las cajas.

Antes de usar tampones, solo asegúrate de leer bien las etiquetas y compra aquellos que tengan menos absorción.

Cambiate los tampones con frecuencia, por lo menos cada cuatro a ocho horas máximo. Alterna el uso de tampones con el de toallas sanitarias y si el flujo es leve, puedes optar por pantiprotectores.

Si ya has tenido el síndrome de shock tóxico o una infección previa grave por estafilococos o por estreptococos, lo mejor es que no uses tampones ya que puedes volver a sufrir el problema.

SIGUE LEYENDO: ¿Por qué sentimos antojos antes de la menstruación?

(Con información de Infosalus y Mayo Clinic)