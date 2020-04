Sesenta días en Wuhan: el aislamiento de Dizi desde la "zona cero"

"En la primera semana o dos, los residentes podían salir a comprar verduras, ir a los negocios, y los supermercados no estaban cerrados. Luego, con el aumento de casos graves de la epidemia, se sugirió que los ancianos permanecieran en el interior y no salir en lo absoluto. Algunos jóvenes podían moverse por la comunidad, aunque la gestión era muy estricta. Las personas no tenían permitido entrar o salir de su lugar de residencia. Solo el personal médico y de enfermería y algunos trabajadores esenciales podían ingresar o salir después de haber obtenido un pase".