“Ser LGBT+ me ha hecho sentir aislado, que soy el diferente"

La pandemia empeoró el panorama aún más, pues la hostilidad hacia la comunidad LGBT+, el desempleo y las ideas suicidas aumentaron.

Ello se desprende de la “Encuesta Mexicana de Vivencias LGBT+ ante la Covid-19” realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que participaron 1,525 personas pertenecientes a las poblaciones LGBT+.

Se encontró que al menos una de cada 10 personas sufrió discriminación por su orientación sexual o identidad de género; las agresiones verbales se encontraron entre las principales agresiones y su hogar, en el que debieron permanecer debido a las medidas confinamiento, fue el principal espacio donde sufrieron esta violencia.

Personas LGBT+ sufren el rechazo de su propia familia

“La cuarentena obligatoria o voluntaria fue un factor que incidió en una posible mayor exposición de las personas LGBT+ a situaciones de discriminación y violencia de género ejercida por familiares directos/as, en el ámbito doméstico a causa de la orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género (…) Algunas personas se sintieron sofocadas por no poder expresar su identidad LGBT+ con su familia en el contexto de la Covid-19”, detalla la encuesta.

“Voy a ser sincero, emocionalmente estoy al límite y ya no tengo ganas de vivir, en un momento estaba contemplando la idea del suicidio. De momento me deprimo, pero nunca me había sentido tan al borde”, señala un integrante de la comunidad LGBT+ que prefiere el anonimato.

“Lo había sobrellevado de algún modo, pero siento que ahora si estoy más allá de lo normal. Yo siempre he tenido este sentir de que cargas con una doble vida o que estoy con una vida que no es mía. Yo soy gay y mi familia nunca lo ha aceptado, no lo ha visto bien y yo solamente por llevar la fiesta en paz no lo afronto, pero no es cómodo para mí”.

“Me siento como atado de cierta manera, siento como si estuviera partido a la mitad. Hay discusiones constantes, les molesta que me vea de cierta manera, que si me veo como amanerado. Estoy sumamente controlado y aunque sé que no tendría que estar sometido, es difícil para mí”, continúa el testimonio.

En México, ser de la comunidad LGBT+ causa afectaciones emocionales

Ángel, otro joven perteneciente a la comunidad LGBT+ cuenta en entrevista con SuMédico que los trastornos emocionales son muy comunes en quienes son “distintos” del resto de las personas.

“Hablando de los trastornos emocionales yo creo que en México en general todos los que somos homosexuales o que formamos parte de la comunidad tenemos ciertas afectaciones emocionales por pertenecer o ser distintos de alguna manera a las mayorías o al resto del círculo en el que vivimos”.

“Algunos solo sufrimos de discriminación por palabras, otros en sus familias, otros en sus trabajos y muchos otros en todos lados. Tanto que hay hasta suicidios, gente que no puede con la presión y terminan con su vida, o gente que siempre fue gay y termina en un matrimonio heterosexual con una relación extramarital homosexual”, agrega.

22% de la población LGBT+ tuvo ideas suicidas en la pandemia

Los resultados de la mencionada encuesta dieron a conocer que, como resultado de los entornos hostiles, la inseguridad y la discriminación en la pandemia, se reportaron altas prevalencias de ideas suicidas y de intentos de quitarse la vida, pues el 22% de la población LGBT+ participante tuvo ideas suicidas y el 4.7% intentó suicidarse en este período de contingencia sanitaria.

Los grupos con mayor reporte fueron las personas trans y de otras identidades de género no normativas (39.2%), así como las personas de identidades sexuales no normativas (33.3%). QUE ES ESTO DE NO NORMATIVAS?

En el caso de Ángel, menciona que en su familia nunca le han hecho algún comentario hiriente ni lo han criticado directamente por su orientación sexual, sin embargo, reconoce que no se siente totalmente cómodo expresando su identidad en casa.

“En fiestas familiares no me gusta pararme a bailar ni llamar la atención porque, aunque nunca me han dicho nada, siento que me van a juzgar”, señala.

“Yo nunca me había sentido con depresión ni ansiedad, pero eso cambió en la pandemia, empecé a estar muy irritable, no quería que nadie me hablara, me pelee con todos en mi casa y pensé en ya irme a vivir yo solo para no volver jamás, porque no estaba acostumbrado a convivir 24/7 con mi familia y a no poder ser completamente como soy por tanto tiempo”.

Prevalece en el país el rechazo debido a la orientación sexual

De acuerdo con la Línea y Chat Nacional Diversidad Segura, se atendieron 723 personas de la comunidad LGBT+ durante la pandemia, de las cuáles el 14% buscó ayuda por sufrir rechazo debido a su orientación; 7% por violencia o golpes y 5% por agresiones por parte de su familia.

Información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, señala que, al cierre del 20 de junio, se tuvieron 14 personas de la comunidad LGBT+ que llamaron durante lo que va del año porque tenían ideas suicidas.

Por su parte, un estudio de la US National Library of Medicine señala que la juventud LGBT+ que percibe un ambiente de rechazo por sus grupos de apoyo, puede internalizar ese rechazo y convertirlo en conductas autodestructivas.

“El sentirse rechazado por motivo de la orientación sexual se ha relacionado con comportamientos asociados al suicidio. Existe evidencia de que los adolescentes que se identifican como gays, lesbianas o bisexuales tienen mayor riesgo de experimentar síntomas de depresión, ideación e intentos suicidas que los heterosexuales”, detalla el estudio.

La Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género del 2019 informa que desde antes de la pandemia más del 50% de las personas de la comunidad LGBT+ en el país confesaron haber tenido algún pensamiento suicida en algún momento de sus vidas y 1 de cada 5 lo había intentado alguna vez.

La encuesta fue realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y se destacó que los hombres y mujeres trans son los más afectados por esta situación.

Miedo al rechazo afecta la autoestima de las personas LGBT+

Para Ángel la situación no ha sido tan grave como para llegar a pensar en el suicidio, pero los estigmas y el miedo al rechazo sí han tenido consecuencias en su autoestima.

“Desde que era pequeño, tal vez a los 8 o 9 años, empecé a sentirme aislado porque en casa mi papá fue uno de los primeros que se empezó a dar cuenta que yo era diferente y me corregía muchas cosas de mi expresión corporal. Me decía ‘no te sientes así, no hables ni camines así, no te pongas las manos en la cintura’, lo que me generó mucha inseguridad y me hizo ser más reservado”, relata.

“En la escuela, por ejemplo, yo casi no hablaba para no llamar la atención y actualmente hago lo mismo; me cuesta mucho tener confianza porque primero necesito saber si el ambiente es seguro, si puedo ser yo y si puedo expresarme tal cual soy, sin esconder nada. Es muy difícil llegar a lugares y tener que asegurarte de que puedes encajar”.

“Eso me ha hecho sentir aislado o que no pertenezco, que soy el diferente”, agrega.

Homosexuales, los que más ocultan sus preferencias

El temor a ser rechazados y discriminados está relacionado con que muchas personas homosexuales principalmente, opten por ocultar su preferencia, que tengan actitudes y reacciones negativas hacia su propia identidad sexual y que repudien la homosexualidad de otros.

Al respecto, la mencionada encuesta también destaca que, por temor a sufrir discriminación o ser víctimas de actos de odio, 76.6% de los miembros de la comunidad evitan expresiones de afecto con su pareja cuando están en público y un porcentaje similar no demuestra su orientación sexual de manera libre.

Más riesgo de enfermedades cardiacas y desórdenes alimenticios

Diana Cover, psicóloga de la organización Te queremos escuchar, explica a EFE que uno de los principales problemas es el aislamiento.

“Al no poder vivir su sexualidad, las personas de la comunidad LGBT+ sufren abandono y eso lleva a una ansiedad extrema y depresión que deriva en otros problemas de salud”, dice.

Por su parte, la psicóloga Dalia Torres detalla que ser gay y vivir en una sociedad que no acepta la diversidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, trastornos emocionales, abuso de sustancias y desórdenes alimenticios.

La revista International Journal of Eatig Disorders, señala que al menos 15% de los hombres homosexuales o bisexuales han tenido problemas con los hábitos alimenticios durante su vida, los cuales van desde atracones hasta anorexia y bulimia.

Así mismo, un estudio realizado por la Lesbian and Gay Foundation y la Universidad de Lancashire Central del Reino Unido asegura que el uso de drogas ilegales entre los homosexuales es 7 veces mayor que entre la población general.

Comunidad LGBT+ sufre discriminación en la atención a la salud

Esta discriminación no solo ocurre en la sociedad, también en la atención a la salud, pues la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género reveló que 76.7% de los participantes LGBT+ también denunció haberse sentido incómodo durante las consultas médicas y cerca de la mitad ocultó su identidad de género.

En este sentido, 32% aseguró haber sufrido malos tratos por parte del personal de salud y 4.6% afirmó que les negaron donar sangre debido al estigma.

Para Ángel, vivir con miedo al rechazo es algo muy común, pero desea que, en un futuro no muy lejano, las cosas sean distintas para las nuevas generaciones de personas de la comunidad.

“Las inseguridades que empecé a tener desde niño por las críticas de mi papá hacia mi forma de ser todavía me afectan, me cuesta mucho relacionarme con otras personas o acercarme a alguien que me interesa como pareja, tengo mucho miedo al rechazo porque me implantaron desde muy joven que si me comporto como soy, no me van a aceptar”.

“Me encantaría que en algún momento esto sea diferente para los que somos de la comunidad LGBT+”, concluye.

