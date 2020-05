¿Sabías que tu olor corporal podría haber cambiado por la cuarentena?

Aunque no lo percibas, existe una alta probabilidad de que tu olor corporal haya cambiado tras estar varias semanas en casa

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 13/05/2020

13/05/2020 12:10 hrs.

La cuarentena cambió por completo la rutina y no solo eso, es posible que también haya cambiado tu olor corporal pero, ¿cómo? Tranquilo, no significa que huelas mal ni nada, simplemente el cambio de ambiente, de alimentación y hasta de las personas que te rodean puede alterar de forma natural cómo hueles sin que te des cuenta.

Todos tenemos un olor corporal y en cada persona es distinto, pues depende de muchos factores tanto internos como externos. No hay dos personas con el mismo olor corporal y expertos señalan que los cambios en la rutina al quedarse en casa pudieron alterarlo. Aquí te explicamos por qué.

Olor corporal cambió en la cuarentena

Probablemente no percibes tu olor corporal pero es un hecho que está ahí y que viene determinado principalmente por tu dieta, tu edad, el estado hormonal, los microbios en la piel y los factores genéticos.

En ese sentido, expertos explican que el conjunto de microbios que naturalmente habitan en la piel (microbiota) no son los mismos que tenías antes de la cuarentena.

La razón es muy simple, ya que desde que estamos en casa hemos cambiado muchas cosas, como nuestra forma de comer, los lugares que frecuentamos y las personas con las que estamos, lo que inevitablemente ha alterado a estos microbios que influyen en el olor corporal.

En lugar de entrar en contacto con decenas o cientos de personas por día en el transporte público, el trabajo y las actividades recreativas, estamos en casa con unas cuantas personas como máximo.

De acuerdo a un estudio publicado en Science, las personas que conviven en el mismo ambiente comparten los microbios de su piel, pues hay un contacto involuntario cuando se desprenden las células muertas.

Por ello, cuando una persona deja de asistir a un lugar que frecuentaba, como el espacio laboral o la oficina y empieza a estar más tiempo cerca de otras personas como su roomie o su pareja, hay un cambio en los microbios de la piel, lo que inevitablemente altera el olor corporal.

"Cuando las familias se mudaban, los acompañaba su 'aura' microbiológica. Si una persona abandonaba el hogar incluso durante unos días, su contribución al microbioma familiar disminuía", señalan los autores del estudio.

TAMBIÉN LEE: 7 cosas que nunca deberías guardar en el baño para evitar enfermedades

Los aromas del cuerpo podrían incluso volverse parecidos a los de las personas con las que estamos pasando la cuarentena, aunque probablemente ni si quiera nos demos cuenta, pues naturalmente nos acostumbramos muy rápido a los nuevos olores.

"Si intercambias microbios con un pequeño número de personas durante semanas, podrías comenzar a oler a esa otra persona y viceversa", señala Rob Dunn, biólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

¿Y si vivo solo? Si estás aislado sin un compañero de piso ni una pareja, podrías enfrentar pequeñas pérdidas en la diversidad de tus microbios de la piel, pues se ha demostrado que cuanto más tiempo pases solo, "mayor será la probabilidad de que un linaje de microbios individual se extinga", advierte el investigador Dunn.

"Si eso sucede y realmente estás solo, no tienes muchas fuentes para recolonizar las poblaciones", agrega.

Otro factor que influye para cambiar el olor corporal puede ser el estrés, algo que sin duda se ha elevado en estas últimas semanas entre cientos de personas.

"Cuando estamos estresados, las glándulas de nuestras axilas producen más alimento para los microbios que viven allí. Tal vez estás recibiendo más microbios que producen mal olor", señala Julie Horvath-Roth, genetista que estudia microbios en la Universidad Central de Carolina del Norte.

Finalmente, la ropa que usas todos los días es otro factor que influye en tu olor corporal y últimamente, la mayoría ha dejado de usar la ropa de oficina o de trabajo que normalmente usaba y en ese sentido, los expertos señalan que hay telas que pueden albergar organismos con peor olor, como el poliéster.

"Tu elección de vestimenta probablemente también esté afectando qué microbios están creciendo y permaneciendo en ti", advierte Horvath-Roth.

Esto no tendría porque ser malo, pues no debería producirse un mal olor corporal, simplemente uno diferente, sin embargo, si estás descuidando tu higiene y ya no te bañas con la frecuencia que lo hacías antes, es probable que si desarrolles un olor desagradable en tu cuerpo, pues cuando no hay higiene, las bacterias de la piel se mezclan con el sudor y dan como resultado el mal olor.

Esto se debe a que las bacterias descomponen la proteína del sudor en ciertos ácidos que liberan gases, lo que da lugar a un olor poco agradable.

Es un hecho que las semanas que llevamos de cuarentena tendrán efectos en nuestro cuerpo y aunque no lo percibas, es muy probable que tu olor corporal haya cambiado.

SIGUE LEYENDO: Las verdaderas razones por las que salen granos en la lengua

(Con información de Vice)