¿Sabías que la forma de tus glúteos puede decir mucho de tu salud?

Expertos señalan que la forma de los glúteos dice mucho de la masa muscular o hasta si hay un riesgo de enfermedades metabólicas

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 04/06/2020

04/06/2020 12:06 hrs.

Pocos lo saben, pero la forma de los glúteos va más allá de algo estético, pues se ha comprobado que dicen mucho acerca de la salud, pueden indicar desde carencias nutricionales, poca producción de algunas hormonas y hasta problemas de postura.

Así que, si piensas que tener unos glúteos fuertes y saludables solo es algo superficial, te damos motivos para empezar a trabajarlos y no volver a descuidarlos. Descubre qué forma tiene tu trasero y lo que significa en términos de salud.

Forma de los glúteos

La experta en medicina deportiva Elizabeth Quinn señala a BBC Mundo que hay una gran cantidad de personas que tienen glúteos débiles y escasos de potencia debido a la vida sedentaria que llevan.

"Muchos de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo sentados. Esto tiene como consecuencia que se contraigan los músculos de las caderas y el tendón de la corva y que uno debilitados glúteos sean incapaces de funcionar correctamente", señala.

Cada persona es distinta por lo que la forma de los glúteos también es muy diversa y depende de varios factores, como el ejercicio y la genética, así que no encontraremos dos pares iguales, en cada uno existen características específicas que, sin saberlo, influyen mucho en la salud.

Sin embargo, aunque no hay similitudes exactas, si hay algunas características que comparten algunos grupos de personas, lo que permite clasificar a los glúteos en al menos cuatro categorías diferentes:

1. En forma de círculo

Los glúteos en forma de círculo o redondos son los favoritos de muchos, pues lucen estéticos y atractivos, pero no solo eso, también son señal de buena salud, pues indican una buena distribución de la grasa en los glúteos, lo que indica que hay poco riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes.

Esto no significa que se deben descuidar, será importante seguir ejercitándolos con distintas rutinas de ejercicios y una dieta balanceada para mantenerlos con esa forma saludable y que no haya exceso de grasa, pues un estudio realizado por International Journal of Obesity determinó que existe una correlación entre la grasa del trasero y los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

2. Forma de pera

Los glúteos en forma de pera o de corazón invertido también pueden ser bastante llamativos, pues se caracterizan por acentuar unas caderas anchas, no obstante, en términos de salud podrían no ser la forma más adecuada.

Esta forma de los glúteos suele adquirirse por una acumulación de grasa en la parte superior de la cedera, lo que podría indicar que hay altos niveles de colesterol en sangre. Si detectas que tienes este tipo de trasero, lo ideal es que hagas un esfuerzo por mejorar tu dieta y consumir alimentos frescos y saludables, libres de grasas. También es importante que tomes al menos 1,5 litros de agua día.

TAMBIÉN LEE: 3 razones por las que no puedes aumentar glúteos

3. Cuadrado

Los glúteos que tienen una forma cuadrada no son los más atractivos y lo que es peor, suelen ser señal de una deficiencia de nutrientes en nuestro cuerpo, que puede ser el primer indicio de complicaciones más importantes como la anemia.

No se trata de que te obsesiones con volverlos redondos, pero sí es importante que si detectas esta forma hagas un esfuerzo por hacer más ejercicios para fortalecer los glúteos y mejorar la masa muscular de la zona para prevenir enfermedades y otros problemas como el dolor de espalda.

4. Forma de V

Se considera como la forma de los glúteos más preocupante en términos de salud y se caracteriza por una muy poca masa muscular, aunque en las mujeres, también podría indicar una ausencia significativa de estrógenos, lo que podría causar alteraciones en la salud sexual y reproductiva.

En estos casos, será importante aumentar el consumo de frutas y vegetales, así como del ejercicio físico, aunque si se presentan otras alteraciones, se debe acudir al médico.

Importancia de los glúteos

Como lo mencionamos desde un inicio, los glúteos no solo nos ayudan a lucir un trasero atractivo y bonito, son muy importantes para la buena salud, incluso para una postura corporal correcta y para evitar dolores en la espalda.

Tener un trasero fuerte y con suficiente masa muscular ayuda a estabilizar la cadera, a mejorar el movimiento de las piernas y a reducir problemas de la espalda.

Pasar muchas horas sentados debilita esta zona y con el tiempo, empiezan a aparecer los problemas, además también pueden causar problemas para practicar deportes, pues los glúteos fuertes son indispensables para mejorar la potencia, la velocidad y la agilidad.

La recomendación es realizar rutinas para ejercitar los glúteos un par de veces a la semana, dejando descansar los músculos por 48 horas para que los músculos puedan responder bien al ejercicio.

Los mejores ejercicios para los glúteos son:

-Sentadillas

-Zancadas

-Elevación de caderas

-Pesos muertos

-Patadas posteriores

-Steps, simuladores de subir escaleras

Ya lo sabes, cuidar de tus glúteos también es cuidar de tu salud, así que por nada del mundo desaproveches la oportunidad de mejorar su forma.

SIGUE LEYENDO: Beneficios a la salud de ejercitar los glúteos