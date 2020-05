Riesgo de suicidio sería mayor en la noche: estudios

"Hay indicios de que por cada adulto que murió por suicidio puede haber más de 20 personas intentando suicidarse”, menciona la OMS

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 14/05/2020

14/05/2020 16:09 hrs.

Un nuevo estudio publicado en el Journal of Clinical Psychiatry muestra que el riesgo de suicidio es mayor en la noche que en cualquier otro momento del día.

Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de analizar la hora, la fecha, el método y la información demográfica de 35,338 suicidios que se obtuvieron del Sistema Nacional de Denuncias de Muerte Violenta para los años 2003–2010.

El tiempo de las lesiones fatales fue ordenado en grupos de 1 hora y comparado con la proporción estimada por hora de la población despierta encontrada en la Encuesta estadounidense de uso del tiempo para el periodo de siete años mencionado en el párrafo anterior.

Luego, el modelo binomial negativo generó índices de riesgo de incidencia por hora (TIR) de suicidio y dichos riesgos fueron agregados en cuatro categorías: mañana (6:00 a.m. a 11:59 a.m.), tarde (mediodía a 5:59 p.m.), más tarde (6:00 p.m. a 11:59 p.m.) y noche (medianoche a las 5:59 am).

En estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de número de ensayos independientes entre sí, con una probabilidad fija de ocurrencia del éxito entre las pruebas.

Puedes leer: Las 5 principales causas de muerte en el mundo

El suicidio, un problema mundial:

El National Institute of Mental Health define al suicidio como la acción que se da cuando las personas recurren a la violencia con la intención de terminar con sus vidas y fallecen a causa de sus acciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800 000 personas mueren por este método cada año, o lo que es lo mismo, una persona cada 40 segundos.

“Hay indicios de que por cada adulto que murió por suicidio puede haber más de 20 personas intentando suicidarse”, menciona la OMS en su sitio web

El riesgo de suicidio alcanza su alcanza su punto máximo en la noche

Los resultados del estudio mencionado al principio de esta nota revelaron que el riesgo de suicidio fue mayor durante la noche.

En palabras de los autores, los índices de riesgo de incidencia (TIR) media nocturna entre meses fueron de 3.18, con la TIR más alta en mayo (3.90) y la más baja en noviembre (2.74), siendo mayor el riesgo de que las personas se quitaran la vida con fuego (3.75) y los registros más bajos los de ahogamiento.

“Independientemente del mes o método, el riesgo de incidencia de suicidio en la noche es mayor que en cualquier otro momento del día. Además, los subgrupos demográficos no experimentaron diferencialmente riesgos más altos a lo largo de meses o mecanismos por la noche”, comentaron los investigadores.

¿Por qué se da esto?

Una investigación publicada en el Journal of Clinical Psychiatry en junio de 2016 propone que estar despierto por la noche confiere un mayor riesgo de suicidio que estar despierto en otros momentos del día, por lo que los trastornos del sueño o la neurobiología circadiana pueden potenciar el riesgo de que las personas se quiten la vida.

“Es posible que la asociación entre la alteración del sueño y el suicidio pueda explicarse por factores independientes del sueño. Por ejemplo, la variación explicada por la alteración del sueño puede representar simplemente los efectos de estresores fisiológicos, psicológicos y / o sociales que de otro modo no podrían capturarse adecuadamente”, apuntan los científicos.

Y continúan:

“Otra posibilidad es que los trastornos del sueño provoquen estar despierto por la noche, y es el hecho de estar despierto por la noche lo que confiere riesgo. Si este es el caso, se esperaría que la incidencia de intentos de suicidio y / o suicidios completos se eleve por la noche (durante la fase circadiana para dormir)”.

Por su parte, Thomas Joiner, del Departamento de Psicología de la Florida State University, menciona que no está claro si las intervenciones orientadas al sueño pueden reducir o no el riesgo de conductas suicidas, pues a diferencia de otros factores de riesgo de suicidio, las quejas de sueño pueden ser particularmente susceptibles de tratamiento.

También te puede interesar: Dormir "mal" daña los pulmones

Covid-19: la pandemia que no nos deja dormir

La contingencia sanitaria por Covid-19 y el distanciamiento social están derivando en consecuencias para nuestra salud. Una de estas es el insomnio y se trata de un problema grave.

En palabras del investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño, de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, Ulises Jiménez Correa, las personas no se están levantando a su hora acostumbrada para llegar a la escuela o al trabajo, han disminuido su actividad física, están tomando siestas durante el día y pasan más tiempo con dispositivos electrónicos que emiten luz brillante, lo que afecta su sueño.

Las razones son claras:

“Se está desfasando nuestro ciclo de sueño; además, no ver a los amigos y disminuir las actividades psicosociales –escuela, trabajo, deporte– genera estrés, y ver en exceso noticias sobre la pandemia hace que nos sintamos ansiosos, lo cual contribuye al insomnio”, menciona el especialista.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la tercera parte de la población en México (43 millones de habitantes) duerme menos de las horas recomendadas.

En palabras del doctor, neumólogo y especialista en trastornos del sueño, Ricardo Bello, mientras menos horas de sueño tengamos, mayor es el riesgo de accidente al que estamos expuestos:

6 horas de sueño = 1.3 riesgo de accidente

5 horas = 1.9 riesgo de accidente

4 horas =2.9 riesgo de accidente

menos de 4 horas =15.1 riesgo de accidente

Existe una relación entre la falta de sueño y los percances a nuestra salud, por lo que la idea planteada de la relación “suicidio-horarios nocturnos” no suena descabellada.





Con información de who.int, medscape, psychiatrist.com, ncbi.nlm.nih.gov, nimh.nih.gov