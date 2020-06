Remedios para quitar el dolor de cabeza por estrés

El dolor de cabeza por estrés es el más común a nivel mundial y la mejor forma de quitarlo es con remedios en casa

El dolor de cabeza por estrés, también conocido como cefalea tensional, es el más común entre la población, puede afectar no solo el interior de la cabeza, también el cuero cabelludo y el cuello, pues surge como consecuencia de altos niveles de tensión. ¿Existen remedios efectivos para aliviarlo? A continuación, te lo decimos.

Si últimamente te duele mucho la cabeza, es probable que sea la forma en que tu cuerpo te está diciendo que tiene demasiado estrés y aunque pienses que es algo pasajero, la realidad es que esta molestia podría durar días o incluso semanas si no haces algo para solucionarlo.

Debido a que este tipo de dolor de cabeza es muy frecuente, puede afectar tu productividad en el trabajo y tu calidad de vida en general, especialmente si se vuelven crónicos. El dolor frecuente es posible que no te deje realizar la mayoría de tus actividades, por lo que es importante saber cómo controlarlo y prevenirlo.

De acuerdo a Mayo Clinic, un dolor de cabeza por estrés o tensional es generalmente un dolor difuso, de leve a moderado que frecuentemente es descrito como una sensación de tener una banda ajustada alrededor de la cabeza. A diferencia de algunas formas de migrañas, los dolores de cabeza tensionales normalmente no están asociados con alteraciones visuales, náuseas o vómitos.

Los signos y síntomas de un dolor de cabeza tensional incluyen:

-Dolor de cabeza leve, molesto y continuo

-Sensación de tensión o presión en la frente o en los laterales y la parte trasera de la cabeza

-Dolor al tocar los músculos del cuero cabelludo, el cuello y los hombros

-Problemas para dormir

También se dividen en dos categorías principales, los episódicos y crónicos. En el caso de los primeros, suelen durar 30 minutos o hasta una semana completa y pueden volverse crónicos, es decir, ocurrir cada 15 días o más al mes durante un periodo de tres meses como mínimo.

Remedios más efectivos

La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., indica que lo mejor que se puede hacer para aliviar el dolor de cabeza por estrés es llevar a cabo algunas acciones en casa cada vez que comiencen las molestias. Se recomiendan las duchas o baños fríos o calientes seguido de un descanso en una habitación tranquila, preferentemente poniendo un paño frío sobre la cabeza. También es ideal aplicar un suave masaje en los músculos de la cabeza y el cuello.

Aprender a controlar el estrés es muy importante, lo que se puede lograr con técnicas de respiración, meditación, teniendo descansos prolongados o practicando hobbies o un deporte que ayude a despejar la mente. La buena postura corporal también puede ayudar a que los músculos no se tensionen. Cuando estés parado, mantén los hombros hacia atrás y el nivel de la cabeza. Cuando estés sentado, asegúrate de que los muslos estén paralelos al piso y la cabeza no esté inclinada hacia adelante.

Los analgésicos de venta libre podrían ayudar a aliviar las molestias, pero si el dolor de cabeza por estrés empieza a ser muy frecuente, se debe descartar su uso, pues el abuso de estos medicamentos conduce a otro tipo de dolor llamado cefalea por abuso de medicación. Lo mejor siempre es prevenir, así que opta por controlar de forma natural el estrés y haz cambios en tus hábitos diarios, organiza tu día para no terminar agobiado, duerme lo suficiente, no fumes, haz ejercicio de forma regular, come sanamente, toma suficiente agua natural y limita el consumo de alcohol, cafeína y azúcar.

