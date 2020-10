Red social prohíbe anuncios que desalienten al público a vacunarse

La red social señaló que tiene una colaboración con UNICEF para combatir la información errónea que se pueda presentar sobre las vacunas

ADRIÁN AGUIRRE 14/10/2020

14/10/2020 18:37 hrs.

En un mundo en el que lo digital forma parte de nuestro día a día, la red social Facebook decidió tomar una medida para la prevención de enfermedades: prohibir anuncios que desalienten a la gente a vacunarse.

Hay que recordar que si bien todavía no existe una vacuna covid que haya pasado las tres fases clínicas, se tienen vacunas que pueden prevenir muchas enfermedades y una de ellas es la de la influenza, por lo que dicho sitio emitió un comunicado donde señala que no estarán permitidos los anuncios que le mencionen a la gente que no deben vacunarse.

Redes sociales y prevención de enfermedades

En un comunicado publicado en su sección de noticias, la red social señaló que tiene una colaboración con UNICEF para combatir la información errónea que se pueda presentar sobre las vacunas, puesto que las inyecciones pueden salvar vidas.

"Nuestro objetivo es ayudar a que los mensajes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas lleguen a un amplio grupo de personas, al tiempo que prohibimos los anuncios con información errónea que podría dañar los esfuerzos de salud pública", se puede leer en el comunicado

Esta red social menciona que la recomendación de los funcionarios de salud pública es que la gente se vacune todos los años contra la gripa y que en el 2020, con la pandemia de covid-19, es especialmente importante minimizar el riesgo de gripe y coronavirus recurrentes.

"No queremos estos anuncios en nuestra plataforma. Lanzamos una nueva política global que prohíbe los anuncios que desalienten a las personas a vacunarse. Ya no permitimos anuncios con engaños de vacunas que hayan sido identificados públicamente por organizaciones de salud líderes a nivel mundial, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS)", señala.

Y advierte:

"La aplicación comenzará en los próximos días. Si un anuncio desalienta explícitamente a alguien de recibir una vacuna, será rechazado"

Prevención de enfermedades: ¿Por qué es importante vacunarse contra la influenza?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detallan que los servicios de atención médica podrían verse sobrepasados si deben tratar pacientes tanto con influenza como con el coronavirus, por lo que vacunarse contra la influenza en la temporada 2020-2021 es más importante que nunca.

"En las temporadas en las cuales los virus de la vacuna contra la influenza son similares a los virus en circulación, se ha demostrado que la vacuna contra la influenza reduce el riesgo de tener que consultar al médico por influenza de 40 a 60 por ciento", destacan los CDC.

Dicha institución resalta también que la vacuna contra la influenza previene cada año millones de enfermedades y consultas al médico relacionadas con esta enfermedad y que hay estudios que señalan la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades, como uno de 2014, que demostró que la vacuna de influenza redujo en un 74% el riesgo de que los niños requirieran ser admitidos en unidades de cuidados intensivos (UCI) durante las temporadas de influenza 2010-2012.