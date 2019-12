¿Quieres salvarte de la malaria? Come sopa

Los caldos no solo calientan nuestro estómago, también nos protegen de esta peligrosa enfermedad

21/11/2019

Hablar sobre la malaria es un tema serio. En 2017, se estima que ocurrieron 219 millones de casos de esta enfermedad en todo el planeta, en comparación con los 239 millones de 2010 y 217 millones de 2016. Y si bien hubo una reducción entre 2010 y 2017, la OMS precisa que no se lograron avances significativos en la reducción de los casos de malaria en este período de siete años.

Los datos espantan pero para encontrar una de las soluciones no tendríamos que irnos tan lejos, ya que podría estar en nuestra mesa: las sopas.

Un estudio llevado a cabo por elementos del Departamiento de Ciencias de la Vida del Imperial College de Londres y el Departamento de Nefrología Pediátrica del Hospital Great Ormond Street para Niños NHS Trust de Londres encontró que los caldos complejos a base de vegetales y / o carne tienen actividad contra el crecimiento in vitro del parásito de la malaria.





¿Cómo se llegó a la conclusión de que las sopas sirven contra la malaria?

Para llegar a esta conclusión, los especialistas llevaron un estudio científico doble ciego para identificar ingredientes potenciales con actividad antipalúdica (recordemos que "Paludismo" es otro nombre con el que se conoce a la Malaria) de remedios tradicionales con propiedades antipiréticas reportadas.

Los escolares de la Escuela Primaria Eden, quienes también participaron en la indagación, obtuvieron recetas de caldos claros, transmitidas por tradición en familias de diversos orígenes étnicos. Después, los caldos fueron probados por su capacidad para detener el crecimiento asexual del parásito de la malaria o el desarrollo de la etapa sexual in vitro.

"El extracto de caldo claro se incubó con cultivos in vitro de cultivos de fase sexual asexual o madura de Plasmodium falciparum y se analizó la viabilidad del parásito después de 72 horas.

De los 56 caldos probados, se encontró que 5 daban> 50% de inhibición del crecimiento in vitro contra las etapas sanguíneas asexuales de P. falciparum , y 2 tenían una inhibición comparable a la observada con dihidroartemisinina, un antipalúdico líder. Se descubrió que otros cuatro caldos tienen> 50% de actividad de bloqueo de la transmisión, evitando el desarrollo de la etapa sexual del parásito masculino.

Este enfoque logró encontrar caldos con actividad contra el crecimiento in vitro del parásito de la malaria, que surge de caldos complejos a base de vegetales y / o carne. Esto representó un ejercicio exitoso de educación infantil, en la enseñanza sobre la interfaz entre los remedios naturales, la medicina tradicional y el descubrimiento de drogas basado en la evidencia", se puede leer en el journal Archives of Disease in Childhood, que fue el medio encargado de publicar el comunicado oficial.





Ya se sabía que las sopas de vegetales combaten el daño celular y ahora se tendrá en cuenta que también sirven como protección para la malaria.

¿Vamos por una sopa?





