¿Qué significan los ruidos intestinales?

20/08/2020

Seguro que alguna vez te ha pasado que estás en una reunión muy importante de trabajo o peor, en una cita con esa persona que tanto te gusta y de pronto, se manifiestan unos intensos ruidos intestinales desde el fondo de tus entrañas, lo que te hace sentir muy avergonzado y hasta cierto punto, preocupado, pues no sabes exactamente qué significan esos sonidos en tus intestinos.

Los médicos indican que en la mayoría de los casos tener ruidos intestinales es completamente normal, pues se debe a los movimientos de nuestro sistema digestivo, no obstante, existen varios tipos y cada uno tiene distintos significados, incluso podrían indicar problemas de salud importantes.

La creencia popular indica que la razón por la que nos rugen las tripas es por hambre, pero existen otras causas que son poco conocidas a las que debemos darle la importancia necesaria. Toma nota.

Ruidos intestinales

Los ruidos intestinales o rugir de las tripas son un fenómeno conocido médicamente como borborigmos y de acuerdo con el portal Webconsultas, tienen su origen en la intensa actividad del sistema gastrointestinal, según la fase de la digestión en la que estemos y de los gases que se van produciendo en el proceso.

Por su parte, la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., señala que estos ruidos son provocados por el movimiento de los intestinos a medida que impulsan el alimento. Los intestinos son huecos, así que los sonidos intestinales hacen eco a través del abdomen de manera similar a los sonidos que producen las tuberías del agua, por lo que en general, simplemente significan que el tubo digestivo está funcionando.

Pero ¿qué pasa cuando los ruidos intestinales son muy fuertes? A ese fenómeno se le conoce como sonidos abdominales aumentados o hiperactivos y significan que hay un incremento de la actividad intestinal debido a varias causas, como un exceso de comida, diarrea o incluso, algunas enfermedades del sistema digestivo no diagnosticadas.

¿Cuándo debemos preocuparnos por los ruidos intestinales?

Los ruidos intestinales se relacionan con el hambre, aunque en realidad, estos se producen tanto con el estómago lleno como vacío, pero cuando surge la sensación de hambre y pensamos en comida, o nos ponen cerca un platillo delicioso, inmediatamente empezamos a salivar y el intestino empieza a removerse, expectante a lo que está por venir. Pero como el estómago se encuentra vacío, solo con gas, la saliva que se genera y los jugos gástricos se mueven, provocando los también llamados borborigmos.

Esto no debe preocuparnos en lo absoluto, pero si comenzamos a notar que los ruidos intestinales son frecuentes e intensos, sin importar si hemos comido o no, lo mejor es acudir al médico, pues podría tratarse de otras complicaciones de salud como:

-Enfermedad de Crohn

-Diarrea

-Alergia a los alimentos

-Sangrado gastrointestinal

-Colitis ulcerosa

-Obstrucción intestinal

Si los ruidos intestinales empiezan a interferir con tu vida y tus actividades, te impiden descansar y además vienen acompañados de otras molestias como la pérdida de peso, náuseas, vómitos, sangrado del recto, diarrea o estreñimiento prolongados, no demores en visitar al médico.

¿Se pueden evitar los ruidos intestinales?

La doctora Elvira Poves, jefa de sección de Digestivo del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares (Madrid), explica a Infosalus que sí es posible y para ello, debemos seguir una serie de hábitos saludables como comer despacio, masticar bien cada bocado, controlar las porciones de comida, evitar masticar chicle y las bebidas burbujeantes o con gas, así como comer pocas cantidades de alimentos como legumbres, coles, brócoli y coliflor.

También se recomienda no beber directamente de las botellas o latas, es preferible verter el líquido que se va a ingerir en un vaso. Hablar con mientras comes no solo se ve mal, también favorece la entrada de aire a los intestinos, así que no lo hagas. Si comienzas a comer más fibra, hazlo de forma progresiva y siempre tomando cantidades suficientes de agua.

¿Y si, por el contrario, no tengo ruidos intestinales nunca? Lejos de sentirte bien por ello, debes preocuparte porque eso sí es completamente anormal. Se llama íleo paralítico o parálisis del intestino y es una afección que indica ausencia de actividad intestinal. Muchos padecimientos pueden llevar a que se presente este problema que además causa que los gases, líquidos y contenidos intestinales se acumulen y revienten la pared intestinal, así que ten cuidado y acude con el experto.

