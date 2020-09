¿Qué significa estornudar varias veces seguidas?

Algunas personas suelen estornudar varias veces seguidas y los expertos nos dicen exactamente por qué sucede y si debemos preocuparnos al respecto

18/09/2020 16:16 hrs.

Estornudar varias veces seguidas o incluso demasiadas, es algo que a más de uno le ha pasado y como sabemos que puede ser algo preocupante, aquí te decimos lo que significa y si realmente deberías preocuparte cuando te sucede.

Lo primero que debes saber es que un estornudo es una explosión de aire súbita, forzada e involuntaria a través de la nariz y la boca, que puede salir a una velocidad de hasta 60 km/h. Generalmente es causado por la irritación de las membranas mucosas de la nariz o garganta, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. La velocidad a la que el cuerpo expulsa las toxinas que no necesita es tal, que es imposible estornudar con los ojos abiertos, porque el aire va desde los pulmones hasta la nariz y podría aumentar la presión ocular y desplazarlos, por lo que el instinto hace que cerremos los ojos.

Todos estornudamos pues es la manera en que el cuerpo se deshace de partículas extrañas, pero ¿es normal estornudar varias veces seguidas? Aquí te lo explicamos.

Estornudar varias veces seguidas

Si eres de los que estornudan varias veces seguidas, seguro que alguna vez te has preguntado por qué te ocurre mientras que otras personas estornudan solo un par de veces y la respuesta es muy sencilla. De acuerdo con la alergóloga Dawn Zacharias, básicamente un estornudo es una forma en la que el cuerpo se deshace de la basura, pero no es infalible y no siempre funciona, así que es necesario estornudar de nuevo.

Esto significa que algunas personas no tienen estornudos muy fuertes, lo que hace que sea necesario estornudar varias veces seguidas cada vez que el cuerpo necesita liberar lo que está tratando de eliminar. "Si el irritante persiste en tus fosas nasales tras el estornudo, tu nariz volverá a intentarlo. Así que, típicamente, un segundo estornudo o mássignifica que el primero no realizo un buen trabajo", explica el portal Muy Interesante.

¿Debería preocuparme? En realidad, no tiene mucha importancia, simplemente es el método que tu cuerpo requiere para poder sacar de forma efectiva las cosas dañinas, aunque sin duda es algo incómodo. Lo ideal es que intentes reducir el riesgo de tener estos ataques de estornudos y para ello, si sufres de algún tipo de alergia, evita exponerte a lo que te causa esa reacción. Si el aire seco o el exceso de humedad son la causa de que estornudes demasiado, un humidificador podría ayudar. Los antihistamínicos se recomiendan en los casos más graves.

¿Cuándo preocuparse?

Siempre y cuando estornudar varias veces sea algo que te sucede de vez en cuando, no deberías sentirte asustado, pero si comienza a afectar tus actividades diarias, entonces habría que considerar acudir al médico.

La BBC Mundo reportó en 2015 el caso de una niña que estornudaba 12 mil veces al día, lo que le impedía mantener una conversación normal, comer y hasta dormir. Durante tres semanas, estuvo estornudando 20 veces por minuto, sin motivo aparente. La pequeña afirmó al mencionado medio, que los estornudos la hacían sentir dolor constante en el abdomen y las piernas, debilidad y dificultad para comer. Su desesperación era tal que dijo tener deseos de despegarse de su cuerpo al menos por un momento para poder dormir en paz, pues incluso en sus sueños estornudaba.

Pero ese no fue el único caso, pues años atrás, otra niña chilena sufrió el mismo problema. El Hospital Clínico Universidad de Chile, sometió a la joven a un tratamiento psicológico y farmacéutico y los expertos llegaron a la conclusión de que se trataba de un tic vocal muy raro. Afortunadamente lograron curarla.

Así que, si empiezas a estornudar varias veces seguidas, pero no es algo que afecte tu calidad de vida, no hay nada de qué preocuparse, simplemente tus estornudos son débiles y tu cuerpo necesita varios de ellos para poder expulsar las toxinas. De lo contrario, lo mejor es acudir al médico para descartar cualquier complicación.

