¿Qué significa el sabor metálico en la boca?

Algunas enfermedades pueden comenzar a manifestarse con un sabor metálico en la boca, así que no lo tomes a la ligera

SUSANA CARRASCO 06/12/2019

06/12/2019 12:48 hrs.

¿Te ha pasado que sientes un sabor metálico en la boca? Esta sensación es más común de lo que crees y no debes ignorarlo pues podría indicar problemas graves de salud como alteraciones de los riñones o el hígado y hasta una diabetes no diagnosticada.

Así que sigue leyendo y entérate de qué significa tener sabor metálico en la boca con frecuencia.

Sabor metálico en la boca

El sabor metálico en la boca puede tener muchos significados, algunos son benignos y otros están más relacionados con alguna enfermedad. Por ello, es muy importante que lo atiendas, sobre todo si viene acompañado de otros síntomas.

De acuerdo al Dr, Michael Rabovsky, jefe del Departamento de Medicina Familiar y vicepresidente del Instituto de Medicina de la Clinica Cleveland, estas son las causas principales del sabor metálico en la boca:

1. Mala higiene de la boca

Cuando no te cepilllas bien los dientes o no usas hilo dental de forma habitual, es posible que desarrolles problemas en los dientes y las encías, especialmente la gingivitis, periodontitis y las infecciones dentales.

Estos problemas pueden causar un sabor metálico en la boca con frecuencia, pero una visita al dentista podría mejorar el problema.

2. Medicamentos

Algunos medicamentos, incluyendo ciertos antibióticos y fármacos para problemas del corazón, pueden causar el sabor metálico en la boca. La razón es que el cuerpo absorbe la medicina y llega hasta la saliva.

También puede haber sensación de boca seca o problemas para distinguir algunos sabores.

Los multivitamínicos con metales pesados como cobre y zinc son otra causa de la sensación de sabor a metal, pero éste debe desaparecer a medida que el organismo procesa las vitaminas. De lo contrario, es posible que necesites disminuir la dosis.

3. Infecciones

Se ha encontrado que las infecciones respiratorias de las vías altas, los catarros y la sinusitis pueden alterar el sentido del gusto, causando el sabor metálico. No obstante, esta sensación debería ser temporal y terminar cuando superamos la infección.

4. Embarazo

Muchas mujeres embarazadas dicen que sienten un sabor metálico en la boca con frecuencia y esto es normal, especialmente en las primeras semanas de gestación. También puede haber cambios en el sentido del gusto en general debido a los cambios hormonales.

5. Demencia

Una de las señales más frecuentes de la demencia son las anomalías en el gusto.

Todo se debe a que las papilas gustativas están conectadas a los nervios del cerebro y con la demencia, es posible que la parte del cerebro asociada al gusto deje de funcionar correctamente. El sabor metálico en la boca puede ser consecuencia de esto.

6. Tratamientos para cáncer

Los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia o radiación pueden experimentar con frecuencia un sabor a metal en la boca, pero es normal y es un efecto secundario del tratamiento.

7. Exposición a químicos

Después de exponerse a químicos como el mercurio o el plomo o tras inhalar altos niveles de estas sustancias, el cuerpo puede reaccionar con el sabor a metal y un médico debe atenderlo de inmediato.

Siempre que presentes este cambio en el sabor de tu boca y que no se quite en más de dos semanas, debes acudir al médico pues podría ser la primera señal de un problema más grave, así que no lo dejes pasar.

(Con información de Infosalus)