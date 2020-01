¿Qué significa el flujo vaginal marrón o café?

Tener flujo vaginal marrón o café puede indicar desde el inicio de la menstruación, hasta un embarazo o una infección sexual

SUSANA CARRASCO 14/01/2020

14/01/2020 17:49 hrs.

El flujo vaginal es totalmente normal, aunque hay algunos tipos que pueden alertar a las mujeres, pues se piensa que indican un problema. Tal es el caso del flujo vaginal marrón o café, ¿sabes cuál es su significado? A continuación te decimos todo al respecto.

Conocer cuál es el significado de los cambios en tu flujo vaginal puede ayudarte a mantener tu zona íntima sana y limpia y en caso de problemas, identificarlos oportunamente.

Flujo vaginal marrón o café, ¿qué significa?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., señala que el flujo vaginal puede presentarse de diversas formas. A veces puede ser espeso, pastoso o más líquido. En cuanto al color, señala que puede ser transparente, turbio, con sangre, blanco, amarillo, verde o café.

Todas las mujeres han tenido flujo vaginal café alguna vez pero, ¿sabes qué significa?

Este tipo de flujo vaginal simplemente es sangre vieja, es decir, sangre que se oscurece por estar mucho tiempo fuera de los vasos sanguíneos. Cuando la sangre entra en contacto con el aire, se oxida y adquiere la tonalidad café.

Generalmente, el flujo vaginal marrón o café es completamente inofensivo y suele ocurrir por varias razones, principalmente:

1. Menstruación

Es muy común tener flujo vaginal marrón o café dos días antes de la menstruación y después. Esto es normal y es la manera que tiene tu útero de limpiarse cuando el flujo menstrual es ligero. Lo normal es que dure solo un par de días.

2. Sangrado de implantación

Pocas mujeres lo saben, pero a veces el flujo marrón ligero puede ser en realidad un sangrado de implantación, que indica que el óvulo ha sido fecundado y se implantó en el revestimiento uterino, es decir, que hay un embarazo.

Este sangrado puede ser muy ligero y aparece alrededor de la misma fecha en la que esperas tu menstruación, por lo que en muchos casos puede confundirse.

Si tuviste relaciones sexuales sin protección y notas este flujo en lugar de tu menstruación, tal vez sea mejor hacerte una prueba de embarazo.

3. Aborto espontáneo

En casos poco frecuentes, el flujo marrón en embarazadas puede indicar un aborto espontáneo, así que si lo notas, acude de inmediato con el médico.

4. Ovulación

Aunque es poco frecuente, algunas mujeres pueden tener flujo vaginal marrón o café durante la ovulación, aunque suele ser muy ligero.

Esto ocurre porque cuando el óvulo maduro sale del ovario, puede provocar un pequeño sangrado y hasta un poco de dolor.

5. Anticonceptivos hormonales

Si tomas anticonceptivos hormonales, como la pastilla anticonceptiva, es probable que tengas un poco de flujo vaginal café en lugar de tu menstruación regular. La razón es que las hormonas de tus anticonceptivos hacen que el revestimiento de tu útero se haga más delgado, produciendo solo un ligero flujo en lugar de una menstruación como tal.

6. Infecciones de transmisión sexual

Algunas infecciones también pueden ser motivo de este tipo de flujo, especialmente la enfermedad pélvica inflamatoria, la clamidia, la gonorrea y la vaginosis bacteriana.

Recuerda que si el flujo es señal de estas infecciones, probablemente venga acompañado de otros síntomas como mal olor, comezón vaginal, relaciones sexuales dolorosas, sensibilidad en el abdomen y molestias al orinar.

7. Premenopausia

El flujo vaginal café también podría indicar que la menopausia se acerca y cuanto más irregular sea tu periodo menstrual, es más probable que aparezca este tipo de flujo.

Otros síntomas que indican la cercanía de la menopausia son los bochornos, la resequedad vaginal, cambios de humor, dolor de cabeza, insomnio y cambios en la piel.

8. Relaciones sexuales

Tener un poco de flujo vaginal marrón o café después del sexo no es grave, puede ser solo una consecuencia del sexo intenso.

El pene de tu pareja o el uso de juguetes sexuales pueden hacer sangrar el útero si tienen relaciones muy intensas, causando el flujo café. Puedes evitarlo pidiéndole a tu pareja que sea un poco más cuidadosa o prefiriendo posiciones sexuales donde la penetración no sea tan intensa.

Cualquier cambio en tu flujo vaginal que dure más de lo normal o que te cause molestias que antes no sentías tiene que ser atendido por un experto, así que no dudes en acudir al ginecólogo para descartar riesgos.

