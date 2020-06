¿Qué ropa interior elegir para lucir glúteos bonitos naturalmente?

Lucir glúteos bonitos no requiere de cirugía, basta con elegir la ropa interior que te favorezca más

18/06/2020

El tamaño y forma del trasero es algo que les preocupa a muchas mujeres y se esfuerzan por hacer ejercicio o hasta someterse a cirugías con tal de verse mejor, pero ¿sabías que hay ropa interior que te hace lucir glúteos bonitos de forma completamente natural?

Así como hay sostenes o brasieres que funcionan como truquitos para tener pechos firmes y redondos, también hay calzones que pueden favorecer la forma de los glúteos y hacerlos lucir levantados y atractivos.

Para aprovecharlos de la mejor forma, lo primero que debes hacer es detectar el tipo de trasero que tienes y con base en eso, puedes elegir las mejores prendas íntimas para robar las miradas de todos. ¿Lista? Toma nota.

Ropa interior para lucir glúteos bonitos

Existen por lo menos cinco tipos de glúteos y cada uno se favorece más de prendas con determinadas características:

1. Cuadrado

El trasero cuadrado se distingue porque la cintura y la cadera son más o menos del mismo ancho. La parte superior e inferior también son muy parecidas en términos de proporción, lo que hace que toda la zona se vea sin volumen, más bien plano.

Ropa interior ideal: En estos casos, el objetivo es crear redondez para rellenar y las mejores opciones son los boxers, bragas culottes y pantaletas con corte de tanga en la parte delantera, pues son cómodas y favorecen el trasero cuadrado y plano. En cuanto al tiro, es mejor usar tiro medio-alto, con bordes festoneados u ondulados que además de verse sexy, dan mucho volumen. Evita colores sólidos y opta por los estampados para rellenar visualmente la forma del trasero.

2. Pirámide invertida o V

Esta forma de trasero es muy frecuente entre mujeres que tienen hombros anchos y caderas estrechas de forma natural, pero también en aquellas que han perdido mucha masa muscular, dando la forma de un triangulo invertido, es decir, con poco volumen en la base.

Ropa interior ideal: Lucir glúteos bonitos en estos casos es muy sencillo, solo debes asegurarte de usar prendas íntimas que cubran bien tu trasero, como los mini shorts, los bikinis de cobertura completa, de tiro bajo o alto. Tener tejido extra añadirá volumen en los lugares necesarios.

3. Corazón invertido

En estos casos, la cintura es más chica que las caderas, el volumen está en la parte inferior porque la grasa se concentra en esa zona, creando una forma de corazón al revés y es considerada una de las formas más femeninas y atractivas.

Ropa interior ideal: Se deben elegir prendas tipo hipster o bikinis de tirantes delgados, con el corte para la abertura de la pierna bajo. Asegúrate de que las aberturas para las piernas de tu ropa interior envuelven bien tus glúteos, abarcando justo debajo del pliegue de tu trasero para crear la ilusión de un trasero parado.

4. Redondo

La forma de trasero redondo destaca porque la cadera y la cintura tienen tamaños muy parecidos y hay mucho volumen. Naturalmente luce muy atractivo, pues comienza con una cintura delgada y glúteos abultados y redondos.

Ropa interior ideal: Si quieres destacarlos aún más, opta por prendas que ofrezcan buena cobertura, como las pantaletas o bragas, incluso se te ven muy bien las tangas y los bikinis de tiro alto.

5. Forma de A

Los glúteos con forma de A se ensanchan por debajo de los huesos de la cadera y son comunes en aquellas mujeres con un cuerpo en forma de pera, es decir, hombros delgados y caderas anchas.

Ropa interior ideal: Según biobiochile, las mujeres con trasero en forma de A suelen tener piernas más gruesas, por lo que los estilos de prendas íntimas perfectos serán aquellos con cortes altos en las piernas, es decir, con los agujeros donde van las piernas más grandes. Evita los shorts y otros calzones que cubran en exceso. Inclínate por las tangas tipo V, las de cintura alta, bikinis de corte brasileño y colaless.

La comodidad siempre está primero, así que independientemente de que la ropa interior te haga lucir glúteos más bonitos, es importante que no te cause molestias al hacer tus actividades cotidianas. Mayo Clinic también recomienda usar la mayoría de los días prendas de algodón, porque no guardan humedad y reducen el riesgo de infecciones vaginales.

