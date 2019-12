¿Qué pasa si me como las croquetas de mi perro?

Su alimento no está hecho para nosotros y podría repercutir en nuestra salud

Muchos nos hemos hecho esa pregunta: "¿Qué pasa si te comes las croquetas de tu perro"?... ¿Se enojará nuestro can de que le estamos quitando su manjar?, ¿nos enfermaremos porque no estamos acostumbrados?... Al fin y al cabo es comida, ¿no?, ¿Qué podría ocurrirnos?

Primero que nada, es importante que sepas que aunque la mayoría de los alimentos para los canes contienen los mismos componentes básicos que se encuentran en lo que nosotros comemos (proteínas, carbohidratos y grasas), las proporciones de estos ingredientes son diferentes a los de las personas y puede afectar nuestra salud en caso de ser consumidos en exceso o por periodos prolongados de tiempo.

No hay un registro oficial de cuántas personas cenan croquetas crujientes o comida enlatada para mascotas, pero si agarramos una galleta para perro y nos la comemos, no tiene porqué pasarnos nada y tampoco a nuestro sistema digestivo. El problema radica en que la comida para perro está hecha para perro y no para nosotros, ergo, no está sujeta a las mismas regulaciones de salud y seguridad que requiere la comida humana.





Foto: flickr.com

Ten en cuenta que, aunque los alimentos de los perros contienen casi los mismos ingredientes que los alimentos para humanos (pollo, verdura, carne), pueden contener varios subproductos animales que pueden ser muy peligrosos para nuestro consumo como huesos, intestinos y órganos de otros animales molidos.

Lo que pasa si consumes comida para perro:

Anne Kadet se animó a pasar una semana ingiriendo dichos productos y esto fue lo que escribió al respecto sobre su experiencia en el portal ozy.com:

"DÍA UNO:

Es importante mantener las cosas civilizadas. Para el desayuno, sirvo una taza de croquetas para mi border collie y una taza generosa para mí. Me siento a la mesa y cavo con una cuchara. Seco y arenoso, tiene un sabor a nuez, ligeramente agrio, como un cereal de desayuno saludable. A la mitad, mi mandíbula se cansa. La comida para perros requiere mucho trabajo pesado.

Al final del día, me doy cuenta de una ventaja imprevista de mi nueva dieta: el único plato que tengo que lavar es mi plato de comida para perros. Esta es la simplicidad que he estado buscando toda mi vida.

DÍA DOS:

Cansada de las croquetas, visito la tienda de mascotas del vecindario y le pregunto al dueño qué comida para perros es la mejor para la gente. Selecciona una lata. "Es pollo, guisantes, zanahorias y salsa", señala. ¡Vendido! Cuando me llama, le pregunto si alguna vez come comida para perros. "No", dice. "No sabes lo que hay dentro. Pero he probado galletas".

DÍA TRES:

Vuelvo a la croqueta. Por primera vez, noto la letra pequeña en la bolsa: "No es para consumo humano".

¿Podría ser peligrosa mi dieta? Le envío un correo electrónico a Marion Nestle, una profesora de la Universidad de Nueva York que ha escrito libros superventas sobre nutrición humana y de mascotas. "La comida enlatada es estéril", responde ella. "La croqueta no lo es, y ha habido muchos casos de contaminación por salmonella".





Foto: needpix.com

DÍA CUATRO:

Mi madre, ansiosa por ayudar, recomienda "un alimento refrigerado para mascotas que viene en un tubo, como hígado". Esto suena repugnante. Prometo echarle un vistazo.

"No te olvides de caminar", dice mamá.

Así lo hago: voy al PetSmart local, que es el paraíso de la comida para perros. Hay cuatro pasillos de croquetas y enlatados, sin mencionar una asombrosa variedad de bocadillos: masticables de tocino, rodajas de camote seco, astas de ciervo. Todo es muy tentador y un poco abrumador. Le explico mi situación a un empleado, que me guía a la marca de conservas de la casa de alta gama. Hay un estofado de pollo y ternera, una cazuela de atún con pasta, incluso una sopa de pollo y zanahoria con calabaza y huevo de codorniz. Estoy impresionada.

DÍA CINCO:

Cuando llego a casa, finalmente tengo suficiente hambre como para probar. Dentro de su tubo de plástico, el paté rosa, salpicado de zanahorias y guisantes, se parece un poco al pan de olivo. Corté unas rodajas y las freí en una sartén. ¡Sorpresa! Sabe a pastel de carne. Podría servir esto en una cena y nadie parpadearía. Por desgracia, también es caro. A $ 5 la libra, también podría comprar pollo de verdad. Pero tal vez valga la pena. Después de todo, no es solo pollo. Tiene verduras y arroz integral, sin mencionar vitaminas y ácidos grasos "para una digestión saludable y un pelaje brillante". Como la mayoría de los alimentos para perros, está diseñado para ser una dieta completa e integral. Si el objetivo es una nutrición conveniente, ¿cuál es el daño?

Discuto mi idea con el Dr. Angele Thompson, presidente de la Fuerza de Tarea de Nutrición del Pet Food Institute y presidente de Thompson PetTech, una firma consultora de nutrición de alimentos para mascotas. Ella pone el kibosh en mi idea.

Los perros y los humanos evolucionaron juntos, dice Thompson, y a diferencia de otras especies, tanto las personas como los caninos pueden sobrevivir, si no prosperar, con una amplia variedad de dietas. Pero cuando se trata de una nutrición óptima, nuestras necesidades son diferentes.

(...)

El lunes por la mañana, me peso. Perdí casi 2 libras. Recibo los resultados de un análisis de sangre de mi clínica de salud. Mi nivel de azúcar en la sangre se ha reducido al extremo ultra bajo del rango ideal".





Foto: en.wikipedia.org





Habiendo leído la experiencia de Kadet, queremos decirte que hay otro punto que debes tener en cuenta: la comida para perros suele durar más que la de nosotros porque lleva más conservantes, por no hablar de distintos niveles de humedad.

Lo que uno consume es decisión de cada quién, pero lo mejor será que le dejes la comida para perros a tus canes y tú te enfoques en la tuya.





