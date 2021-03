La sensación de ver que te han dejado de contestar puede llegar a ser muy dolorosa

Cuando una persona te interesa y empiezan hablar todo el tiempo, la felicidad fluye en tu ser, pero, ¿te ha pasado que de pronto te dejan en visto? Seguramente alguna vez en tu vida habrás podido sentir esa sensación de dolor que produce y es que de acuerdo a un estudio, que no contesten tus mensajes duele igual que un golpe.

Si una persona que para ti es importante, te deja de contestar habrás podido sentir esa horrible sensación que experimenta el cuerpo y la mente cuando de pronto te dejan de contestar los mensajes.

Entre las primeras sensaciones que nos abruman se destacan la confusión y una gran incertidumbre que puede hacer preguntarnos si hemos hecho algo mal e incluso sentir culpa por que ya no nos contesten.

Que no contesten tus mensajes duele igual que un golpe: estudio

Si te has preguntado, ¿por qué duele tanto que dejen de contestarte los mensajes? Aquí tenemos la respuesta, y es que investigadores de la Universidad de Michigan confirmaron que este rechazo social que experimentas cuando no contestan tus mensajes, despierta las mismas regiones del cerebro que se activan cuando sufres dolor físico.

Obviamente no es lo mismo recibir un golpe doloroso a sentirte rechazado por alguien que quieres o te importa, pero esta investigación ha comprobado que en ambos casos se activan la misma zona de tu cerebro que te hace sentir dolor.

Algunos medicamentos que se utilizan para el dolor físico ayudan con el dolor emocional

La Doctora Jennice Vilhauer explicó a American Psychological Association que existen pruebas controladas y supervisadas por médicos que confirman que los medicamentos para el dolor físico tienen un efecto de alivio también en las personas que sufren emocionalmente.

Además de despertar el mismo dolor físico, la doctora Vilhauer dijo que el que te dejen en visto es una crueldad emocional que te deja impotente, te silencia y que puede dejar su marca en tu salud emocional y mental.

La doctora enfatizó que aunque es un mensaje grosero y fuerte que evidencia que el otro no comprende, o peor aún, no le importa su comportamiento hacia ti, es la forma más clara en la que te puede dar a entender que no tiene lo que se necesita para tener una relación madura y saludable contigo.

¿Qué hacer cuando te dejan en visto?

Como ya vimos el que te dejen en visto es una sensación sumamente dolorosa, pero esto no debe de afectar en tu vida diaria, debes de ser mentalmente fuerte y saber darle vuelta a la página y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Te dolerá en ese instante en el que veas que te han dejado de contestar pero no debes permitirte que esto afecte tu día a día.

No busques a la persona que te dejo en visto, a veces el silencio dice más que mil palabras, está claro que no le interesas a esa persona y debes aceptarlo.

Que no contesten tus mensajes duele igual que un golpe pero está en ti que el dolor dure unos minutos o se quede durante semanas.

