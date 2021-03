Un estudio demostró que para las mujeres los hombres fuertes son más atractivos

Cada persona tiene gustos distintos y puede decir que le gusta más o menos del sexo opuesto o de su mismo sexo, aunque se ha reconocido que existen hombres más agraciados que otros y la ciencia ha identificado qué hace que un hombre se vea más atractivo.

Recuerda que la belleza exterior nada tiene que ver con la interior, por lo que no debes dejarte llevar por eso, simplemente hay hombres que a primera vista pueden ser más atractivos que otros.

¿Qué hace que un hombre se vea más atractivo según la ciencia?

En un estudio elaborado por la Universidad de Griffith y que fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B se le mostró a un grupo de mujeres las imágenes de diferentes cuerpos masculinos para preguntarles cuáles les gustaban más.

Los resultados mostraron que las características físicas más apreciadas fueron tener un tronco musculoso, incluidos los hombros más anchos, estar en buena forma física y tener los brazos fuertes.

(Foto: Pexels)

Las mujeres prefieren a los hombres musculosos

"Los psicólogos evolutivos han demostrado que, para elegir pareja, las mujeres utilizan muchas señales de la calidad genética de los hombres y la capacidad de invertir recursos en la mujer y su descendencia", dijo Aaron Sell, experto en criminología de la universidad australiana. Entre nuestros antepasados, una variable que predecía todo eso era un aspecto formidable. "Por lo tanto, las mujeres modernas todavía deben tener mecanismos de elección de pareja que respondan a las señales de la capacidad de lucha de un hombre", asume el investigador. Y una señal crucial de la capacidad de un hombre para luchar era la fuerza de la parte superior de su cuerpo.

La fuerza del hombre es lo que da el atractivo

En el experimento, los resultados mostraron que era posible predecir de forma casi perfecta cuán atractivo es el cuerpo de un hombre a partir de tres cosas. Lo fuerte que es físicamente, la altura y su delgadez. El efecto de la fuerza fue tan grande que ninguna de las 150 mujeres que participaron en el estudio prefirió a los hombres débiles. Además, lucir fuerte era mucho más importante para el atractivo del hombre que ser alto o delgado.

En definitiva, "la fuerza de un cuerpo masculino representa un 70 por ciento de la varianza en el atractivo", dice Sell.

"El efecto de la altura y el peso sobre el atractivo pueden indicar que las mujeres están respondiendo a las señales de salud o a los beneficios que ser alto y delgado tienen en la agresión prolongada, la caza y otros aspectos de la capacidad de lucha", apunta Sell.

(Foto: Pexels)

Como lo mencionamos al inicio, cada persona tiene gustos distintos, sin embargo, este estudio ha demostrado que la fuerza y los músculos es lo que hace que un hombre se vea más atractivo sobre otro. Pero, ¿A ti también te atraen los hombres musculosos?

(Con información de: ABC y Muy Interesante)