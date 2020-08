Múltiples mujeres han decidido retirarse los implantes mamarios debido a esta enfermedad

En los últimos años, mujeres de la vida pública como la actriz Michelle Renaud y la youtuber RosyMcmichael, han revelado haberse retirado los implantes mamarios debido a extraños síntomas relacionados con el aumento de busto.

Dichos síntomas, entre los que se incluye fatiga crónica, erupciones cutáneas y caída del cabello, han sido identificados por distintas mujeres como una complicación de la cirugía de aumento de busto, por lo que la han denominado la "enfermedad de los implantes mamarios".

Tal complicación aún no se ha identificado como un padecimiento de diagnóstico médico específico pero son miles de mujeres las que, a través de grupos de apoyo, han reportado sufrir síntomas similares relacionados con la cirugía de aumento de senos, los cuales se han eliminado una vez que se retiran los implantes.

¿Qué es la enfermedad de los implantes mamarios?

Esta enfermedad, que se traduce del término original en inglés Breast Implant Illness, no ha sido reconocida por la comunidad científica como una enfermedad consecuente a la cirugía de implante de senos, pues no se han realizado estudios científicos al respecto.

Sin embargo, debido al creciente número de casos y la presión de las víctimas, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), ya ha reconocido algunos síntomas asociados con la enfermedad de los implantes mamarios y la cirugía para aumentar el busto.

Dichos síntomas son: problemas cutáneos (inflamación y acné severo), caída del cabello, fatiga crónica, dolor de cabeza, escalofríos, visión borrosa, dolor en las articulaciones, y problemas neurológicos como confusión, depresión y ansiedad.

Además de la FDA, la Sociedad Americana de Anestesia en Cirugía Plástica y la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos, son las otras dos entidades médicas que han alertado sobre dichos síntomas relacionados con el aumento de busto.

Riesgos de la cirugía de aumento de senos

Toda cirugía conlleva ciertas complicaciones, y la cirugía de implantes mamarios no es la excepción, por ello las mujeres que vayan a realizarse dicho procedimiento quirúrgico deben estar informadas sobre los riesgos que implica.

Además de los síntomas relacionados con la enfermedad de los implantes mamarios, las complicaciones de la cirugía de aumento de busto, de acuerdo con la FDA, son:

-Complicaciones de implante: como dolor en los senos y cambios en la sensibilidad del pezón o el seno.

-Cirugías adicionales: donde se realice o no una extracción del implante.

-Contractura capsular: tejido cicatricial que se forma alrededor del implante y aprieta el implante.

-Ruptura y deflación

-Linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios.

-Enfermedad del tejido conectivo, cáncer de mama y problemas reproductivos.

Recuerda que para un procedimiento quirúrgico siempre se debe acudir con un especialista, en este caso con un cirujano plástico que te oriente sobre el procedimiento y sus posibles consecuencias.