Entre los 40 y 50 años algunas personas comienzan a exhibir importantes cambios en su comportamiento. Adquieren nuevas presiones, adoptan un nuevo estilo de vestir, dejan su trabajo impulsivamente o se cuestionan su relación de pareja.

¿Qué es la crisis de la mediana edad y cómo tratarla?

La crisis de la mediana edad describe una serie de cambios que afrontan algunas personas a nivel de pensamientos, emociones y conductas en la mitad de su vida. Puede definirse como una sensación de angustia o confusión emocional que motiva a realizar transformaciones en el estilo de vida. En ocasiones son progresivas. Otras veces, los cambios se producen de forma drástica y llamativa, llegando incluso a perjudicar a la persona.

No todas las personas la viven de la misma manera

La crisis de la mediana edad no se expresa de la misma forma ni con la misma intensidad en todas las personas. No obstante, existen algunas señales que pueden alertar de que estás atravesando esta transformación interna.

En primer lugar, pueden producirse cambios fisiológicos, como alteraciones del sueño y del apetito o dolores psicosomáticos. También es muy frecuente encontrar alteraciones del humor y del estado de ánimo, por ejemplo, las personas pueden mostrarse más irritables, tristes o retraídas.

(Foto: Pinterest)

¿Por qué ocurre la crisis de la mediana edad?

La crisis de la mediana edad ocurre alrededor de la mitad de la vida, pero es similar a otras muchas transiciones que atraviesan los seres humanos. En definitiva, se trata de un cambio de etapa que enfrenta a las personas con diversos aspectos a nivel psicológico:

-Las personas al percibir que se encuentran en el centro del ciclo vital, pueden experimentar miedo al envejecer y morir.

-Empiezan a replantearse la trayectoria y analizar los logros que se han alcanzado y las derrotas que se han vivido. También pueden sentir insatisfacción, frustración o arrepentimiento por cómo se han desarrollado los acontecimientos del pasado.

-Durante esta etapa se cuestionan las prioridades y los objetivos y es posible que se sienta la necesidad de cambiarlos.

De acuerdo a una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, la mediana edad coincide con el momento más bajo de la felicidad humana (la cual comienza a declinar en la juventud y resurge hacia la vejez). Por lo mismo, los sentimientos de vacío, soledad e insatisfacción son más frecuentes.

(Foto: Freepik)

¿Cómo superar esta crisis?

No todas las personas experimentan la crisis de la mediana edad. Por lo que no para todos es un problema. Se recomienda ver este momento de transición como una oportunidad de reflexión, crecimiento y cambio. Analizar las prioridades, proponer nuevas metas o modificar ciertos aspectos de tu día a día que ya no te llenan es natural y beneficioso.

Si estás viviendo esta crisis como una situación de angustia, temor y confusión es importante que abordes estos sentimientos. Comprenderlos y exteriorizarlos resulta fundamental, pues este es el modo de llegar a una lectura positiva y no prolongar el malestar.

Conversar con tu pareja, con un familiar o con un amigo de confianza puede ayudarte a aliviar la inquietud. También se sugiere consultar con un especialista.

Sigue leyendo: El ruido del transito vehicular puede engordarte, ¿por qué?

(Con información de: Mejor con salud y Psicología y mente)