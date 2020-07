¿Qué es el trastorno bipolar que padece Kanye West?

Al igual que Kanye West, 60 millones de personas en el mundo viven con trastorno bipolar, te decimos qué es

MELISSA SIERRA

MELISSA SIERRA 27/07/2020

27/07/2020 10:46 hrs.

En la última semana se informó que el rapero Kanye West padece de trastorno bipolar, esto tras una serie de declaraciones en contra de su esposa y su suegra a través de su cuenta de Twitter, así como un evento en donde lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

La confirmación del padecimiento mental de West fue anunciada por su esposa Kim Kardashian, quien por medio de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, declaró que su esposo padecia de trastorno bipolar, con lo que explicó sus recientes cambios de ánimo y su comportamiento compulsivo.

Ante ello, fuentes cercanas a la familia declararon para TMZ que la empresaria no permitirá que los recientes episodios de bipolaridad del cantante sean transmitidos a través de su reality show Keeping Up With The Kardashians, así como las imágenes de sus hijos durante estas últimas semanas.

Kayne además de tener “la presión de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumenta su trastorno bipolar”, indicó Kardashian.

También lee: Trastorno por déficit de atención: una batalla para hijos y padres

¿Qué es el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo de la persona que lo padece, los cuales van de altos emocionales como manía o hipomanía, hasta bajos emocionales como la depresión.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trastorno bipolar afecta a alrededor de 60 millones de personas alrededor del mundo, cuyos cambios constantes en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad.

Aunque el trastorno bipolar es una enfermedad de por vida, ya existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los cambios en el estado de ánimo de la persona afectada, los cuales incluyen fármacos y apoyo psicológico.

También lee: Dolor de estómago podría ser un síntoma de depresión

¿Qué síntomas tiene el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar se caracteriza por la polarización de los estados de ánimo, que van desde la manía hasta la depresión. Ambos estados emocionales se caracterizan por síntomas que afectan considerablemente la calidad de vida de los pacientes, fragmentando sus actividades cotidianas y sus relaciones sociales.

Síntomas de manía

Los episodios maníacos, de acuerdo con Mayo Clinic, pueden tener tres o más de los siguientes síntomas:

-Episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión.

-Aumento de actividad, energía o agitación.

-Sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo que recae en la euforia.

-Menor necesidad de dormir.

-Manera e intensidad al hablar inusual.

-Exceso de ideas.

-Distracción.

-Tomar malas decisiones, como hacer compras compulsivas, inversiones absurdas o tener prácticas sexuales riesgosas.

Síntomas de depresión

Por otro lado, cuando el estado emocional recae, suele presentarse un episodio depresivo mayor que afecta las actividades diarias del paciente. Este tipo de episodios suelen comprender al menos cinco de los siguientes síntomas:

-Estado anímico depresivo. Sentirse triste, vacío, desesperanzado o con ganas de llorar.

-Pérdida de interés o de la capacidad de sentir placer en todas las actividades.

-Pérdida del apetito y variaciones en el peso, ya sea pérdida o aumento inexplicable de peso.

-Insomnio o dormir demasiado.

-Agitación o comportamiento más lento.

-Fatiga y sentirse sin energía.

-Disminución en la capacidad de pensar o concentrarse.

-Pensamientos suicidas.

Es importante reafirmar que en caso de presentar alguno de los síntomas, se acuda de inmediato con un especialista, quien valorará y prescribirá un tratamiento adecuado que ayude a la persona con trastorno bipolar a lidiar con su padecimiento.