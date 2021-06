#AcciónLSR | Este es el momento en que el futbolista de Dinamarca Christian Eriksen cayó desplomado y tuvo que ser atendido de urgencia sobre el césped del Parken de Copenhague a los 42 minutos de partido y después de un esfuerzo por llegar a un balón #rb

Afortunadamente y gracias a la fantástica labor del cuerpo médico y sus compañeros Christian Eriksen pudo ser reanimado y un panorama que lucía devastador se convirtió en esperanzador.

Este domingo, la Federación Danesa compartió un reporte actualizado sobre el estado físico de su jugador.

Esta mañana hemos hablado con Christian Eriksen, quien le ha enviado saludos a sus compañeros. Su condición es estable y continúa hospitalizado para más exámenes.

El equipo y el staff de la selección nacional ha recibido asistencia de crisis y continuará estando el uno para el otro después del incidente de ayer.

Nos gustaría agradecer por los gestos cordiales con Christian Eriksen por parte de los aficionados, jugadores las familias reales de Dinamarca e Inglaterra, asociaciones internacionales, clubes, etc.

Alentamos a todos a enviar saludos y buenos deseos a la Federación de Dinamarca, donde nos aseguramos de que todos se transmitan a Christian y su familia, se puede leer en el comunicado emitido por la federación danesa en Twitter.

¿Qué es el RCP que salvó la vida de Eriksen?

El día de ayer pudo haberse vivido una desgracia en el mundo del deporte, cuando Eriksen se desvaneció sobre el terreno de juego, los pronósticos no eran muy alentadores, sin embargo, gracias a la pronta y oportuna atención médica Eriksen recibió RCP que le salvó la vida.

Martin Boesen, médico de la selección de Dinamarca, fue quien le realizó la reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la cancha y relató: "fuimos llamados al campo de juego cuando Christian se desplomó. Yo no lo había visto caer, pero estaba claro que estaba inconsciente".

"Cuando llegamos cerca de él, estaba de lado, respiraba y podía sentir su pulso, pero de repente todo cambió y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos a hacerle un masaje cardíaco", dijo Boesen.

"El equipo médico llegó rápido y con ayuda hicimos lo que había que hacer. Hemos logrado hacer que Christian volviera", destacó el médico.

Mayo Clinic señala que la reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que salva vidas, útil en muchas emergencias como por ejemplo un ataque cardíaco o un cuasi ahogamiento, en los que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que todas las personas, ya sean testigos sin capacitación o personal médico comiencen a realizar RCP mediante compresiones en el pecho.

Es infinitamente mejor hacer algo que no hacer nada, aún si temes que tus conocimientos o tu capacidad no sean 100 por ciento perfectos. Recuerda, la diferencia entre hacer algo y no hacer nada puede ser la vida de una persona.

La atención médica inmediata salvó la vida del jugador

José Anrtonio García Donaire, nefrólogo, presidente de la Sociedad Española de Hipertensión explica que cuando un corazón deja de latir lo que hay que hacer es latir por él, los primeros minutos son claves para salvar la vida de una persona.

"Eriksen se ha recuperado gracias al masaje cardiaco que le ha salvado la vida, si eso le hubiera pasado en su domicilio y no hubiera tenido la atención inmediata con la que contó, el resultado hubiera sido distinto", dijo el especialista.

