¿Qué es el modelo de vigilancia Centinela para coronavirus?

Con respecto a por qué no se realizan más pruebas para detectar el nuevo coronavirus en México, en varias ocasiones el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha respondido que en el país se sigue el modelo de vigilancia epidemiológica Centinela.

"La vigilancia epidemiológica Centinela es muy semejante, en términos de método, a las encuestas. [...] Hay un número de muestra, el tamaño de la muestra, que usando los métodos estadísticos necesarios, pueden representar al conjunto de la población. No es tanto que no se puedan [hacer pruebas a toda la población] es que no es útil ir con cada una de las personas con covid-19".

La vigilancia epidemiológica consiste en la recolección sistemática y continua de datos acerca de un problema específico de salud; su análisis, interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud, esto de acuerdo con el artículo "Vigilancia epidemiológica en salud", publicada en la Revista Archivo Médico de Camagüey.

En el caso de Corea del Sur, el país asiático optó por realizar alrededor de 10 mil pruebas diarias para reducir el ritmo del contagio. Según AFP, la nación realizó 220 mil pruebas y se analizaron en 500 clínicas. Aún cuando este método funcionó, no existe evidencia científica que respalde que esto se debe al plan utilizado, señaló López-Gatell.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) habla en específico sobre la vigilancia Centinela en su "Guía operativa para la vigilancia centinela de la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) " y señala que es la manera más eficaz de recopilar datos oportunos y de buena calidad.

"Se lleva a cabo normalmente con la vigilancia basada en indicadores e incluye recopilar datos de un número limitado de sitios de vigilancia de manera sistemática y rutinaria. Lo ideal es que los sitios se elijan a fin de que sean representativos de la población para que la información recopilada pueda aplicarse a la población en su totalidad", anota.

Este método de vigilancia comenzó a utilizarse en 2009 cuando ocurrió la pandemia de influenza AH1N1 y se sigue usando para detectar posibles brotes de la enfermedad respiratoria en la población.

"En general, las cantidades pequeñas de datos de buena calidad son más útiles que grandes cantidades de datos de calidad deficiente. Por consiguiente, es mejor comenzar pequeño, con sólo uno o un número reducido de sitios y ampliar sólo si funcionan bien", señala la OPS.

López-Gatell dijo hace unos días que desde enero México cuenta con material para realizar 9 mil 100 pruebas de diagnóstico. De éstas, mil 500 fueron asignadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y el resto se distribuyó en laboratorios de los 32 estados.