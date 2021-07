¿Qué es el ataque de ansiedad que sufrió Simone Biles en Tokio 2020?

Simone Biles disputaba la final de gimnasia por equipos cuando tras realizar el primer ejercicio, pareció que la atleta sufría una lesión en el tobillo, sin embargo, ella misma fue quien confirmó que abandonó la competencia por el bien de su salud mental.

¿A qué se debe el ataque de ansiedad que sufrió Simone Biles en Tokio 2020?

Al terminar la competencia, Simone Biles declaró que tenía que concentrarse en su salud mental, ya que es más importante que el deporte mismo.

"Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Yo no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentía el peso del mundo. No somos sólo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", dijo Biles.