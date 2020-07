¿Pueden las apps ayudarte a que no olvides tomar tus medicamentos?

La Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan indica que aproximadamente el 50% de las personas no toman sus medicamentos como se los recetaron

07/07/2020

¿Cómo hacer para no olvidarse de tomar las pastillas? No es ningún secreto que las personas que toman medicamentos a menudo tienen complicaciones para saber cómo y cuándo tomarlos, en especial si tienen regímenes complicados. La Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan indica que aproximadamente el 50% de las personas no toman sus medicinas como se los recetaron y que saltarse una dosis puede parecer inofensivo pero tener un efecto a largo plazo.

¿Qué día me tocaba esta pastilla?

Existen varias soluciones fáciles para recordar la toma del medicamento, pero de acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, la solución para estas personas podría estar en sus manos, y más en específico, en su celular.

La National Alliance on Mental Illness apunta que olvidar tomar medicamentos puede estar relacionado con el número de veces al día se prescribe esa medicina y que cuanto más a menudo sea recetado el medicamento, existen más probabilidades de que se olvide su toma.

¿Cómo hacer para no olvidarse de tomar las pastillas?: La solución podría estar en nuestros celulares

Primero que nada, es importante saber por qué es importante llevar un listado de lo que se está tomando. Un estudio publicado en BMJ informa que llevar listas de medicamentos puede mejorar la seguridad de las medicinas al facilitar la comunicación sobre medicamentos con los doctores, actuar como ayuda para los pacientes durante las citas, permitir que los pacientes verifiquen sus medicinas en busca de errores y recordarles que deben tomarlos y reordenarlos de acuerdo con las indicaciones de su médico.

Ahora bien, la Escuela de Medicina de Harvard señala que el uso de apps descargadas en un teléfono celular pueden ayudar a las personas a cumplir con el horario de sus medicamentos.

De acuerdo con esta escuela, se analizaron nueve ensayos controlados que incluyeron aproximadamente mil adultos de mediana edad y mayores con padecimientos crónicos como problemas cardiovasculares, Parkinson o depresión.

"Las personas que usaron aplicaciones para ayudarlos a tomar medicamentos tenían el doble de probabilidades de informar que se apegaban a un régimen a comparación de las personas que no usaban las apps", menciona la Escuela de Medicina de Harvard

3 maneras fáciles de recordar la toma de medicinas:

La Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan recomienda estos pasos para que no se te olvide tomar tus medicinas:

1) Girar el bote de las pastillas: Pon el bote al revés cuando ya hayas ingerido la pastilla y antes de que te vayas a dormir gíralo como recordatorio de que mañana tendrás que comenzar de nuevo.

2) Rutina: Toma tus medicamentos al mismo tiempo todos los días. Dependiendo de las indicaciones de tu médico y el tiempo de separación entre la toma de cada una. Algunas pueden coincidir con las comidas matutinas o con el café, después de bañarte o lavarte los dientes o al acostarte. De esta manera, cada que realices una de esas actividades sabrás que te toca una pastilla en específico.

3) Deja notas: Puedes ponerlas sobre tu mesa de noche o en el espejo del baño, también sirve conseguir un pizarrón de borrado en seco, apuntar las medicinas que debes tomar cada día y borrarlas conforme vayan pasando esas tomas. Nada más acuérdate de volverlas a poner en tu calendario.