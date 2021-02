Pruebas de escritura podrían servir para predecir el Alzheimer

Según los hallazgos publicados en EClinicalMedicine, de The Lancet, la prueba predijo quién contraería el Alzheimer con un 75% de precisión.

Actualmente no se tiene una cura para el Alzheimer, pero con el paso del tiempo han ido surgiendo formas de tratar la enfermedad e incluso, maneras de predecir si se tendrá. Sí, de acuerdo con una investigación publicada en The Lancet, se podrían predecir las señales del Alzheimer por medio de los marcadores lingüísticos.

Pruebas de escritura, una posible forma de identificar señales de Alzheimer

La Alzheimer´s Association creó una lista de señales de advertencia de que se tiene Alzheimer y otros tipos de demencias y al inicio de ella, menciona que las personas pueden presentar uno o más de estos indicadores en diferentes grados.

¿Cuáles son estas señales de Alzheimer?

+ cambios de memoria

+ dificultad para resolver problemas o para planificar

+ dificultad para desempeñar tareas cotidianas en el trabajo, la casa o en el tiempo libre

+ desorientación de tiempo y lugar

+ nuevos problemas con el uso de palabras escritas o habladas

"Luchar por encontrar el vocabulario apropiado o las palabras correctas o que llamen cosas por un nombre incorrecto podría ser un indicador de que se tiene Alzheimer", advierte esta asociación.

Es precisamente en ese último punto en el que se enfocaron los investigadores que publicaron sus hallazgos en The Lancet, quienes derivaron las variables lingüísticas de respuestas escritas a la tarea de descripción de imágenes de robo de cookies.

"Nuestro estudio incluyó 703 muestras de 270 participantes, de los cuales 80 fueron separados en un conjunto de prueba. Pudimos ver que la mitad de los participantes en el conjunto de prueba desarrollaron señales de Alzheimer antes de los 85 años, mientras que la otra mitad no", explicaron los especialistas.

¿Cuál fue la conclusión de los expertos? La Alzheimer´s Association señaló que tener problemas con el uso de palabras escritas o habladas era una de las posibles señales de Alzheimer y ahora, The Lancet les da la razón.

Los autores del artículo apuntan que sus resultados demuestran que la posibilidad de predecir la aparición del Alzheimer es real y que una de las maneras de hacerlo es usando muestras de lenguaje que se obtuvieron de personas cognitivamente normales.

The New York Times precisa que los participantes cometieron errores de deletreo o pusieron mayúsculas en donde no iban, además de que usaron un lenguaje con estructura gramatical simple y a la que le faltaban palabras como "es", "el" y "son".

Según los hallazgos publicados en EClinicalMedicine, de The Lancet, la prueba predijo quién contraería el Alzheimer con un 75% de precisión.

(Con información del New York Times)