Prueba de COVID-19 en Hospitales privados sólo con validación de INDRE

El INDRE evalúa a laboratorios privados para permitirles realizar la prueba de detección de coronavirus

MARILUZ ROLDÁN Y ERIKA FLORES

MARILUZ ROLDÁN Y ERIKA FLORES 18/03/2020

18/03/2020 13:01 hrs.

En México, cuatro hospitales privados están capacitados para hacer la prueba de detección de Sars-CoV2 de coronavirus (Covid-19), pero no pueden dar resultados, ya que estos tienen que ser avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, explicó Irma López Martinez, directora de Diagnóstico y Referencia de esta institución.

La especialista del InDRE dijo que "ningún laboratorio privado cuenta con la prueba", pero que ya se está capacitando a algunos de ellos para ver si cumplen con la metodología de Berlín que es la que se utiliza en el país y entonces se les va a liberar.

Explicó que se capacitó a personal del Hospital Ángeles Interlomas, Hospital ABC, Médica Sur y del Hospital Español, también se extendió la invitación a Star Médica, pero este último no atendió el llamado.

López Martínez detalló que aunque se les capacitó, el problema es que en estos hospitales privados usaron kits de pruebas diferentes a las que usan en el InDRE, por lo que los resultados tienen que ser avalados por esta institución del Sector Salud.

En el país más de 40 laboratorios federales están capacitados para hacer la prueba de detección de Sars-CoV2: los 31 laboratorios estatales, la Red Nacional de Laboratorios de Influenza y el Centro Nacional de Influenza.

También los realizan los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital General, el Centro Médico Nacional La Raza, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y el laboratorio de la Ciudad de México.

La prueba de detección también se lleva a cabo en el Hospital Infantil de México, IBT Morelos y UADY.

López Martínez dijo que en el InDRE la prueba incluye cinco betacoronavirus, por lo que su costo oscila entre 8 mil y 10 mil pesos por muestra. Si sólo es para Sars-CoV2 su precio es de mil 400 pesos. Enfatizó que en el Sector Salud no se cobra la prueba a las personas que son casos sospechosos.

Para todas las muestras se requieren tubos de ensayo, hisopos estériles de dacron, abatelenguas, gradilla y hielera para transportar la muestra, porque se tiene que mantener de 2 a 8 grados centígrados.

La especialista explicó que la prueba consiste en un exudado faringeo y nasofaringeo para tener mayor precisión en los resultados. Éste tamizaje solo se realiza a quienes cumplen con el perfil de caso sospechoso, que incluye haber viajado a países del extranjero donde se reportan más casos.

López Martínez aseguró que en el InDRE mantienen toda la parte de control de calidad de todas las pruebas y que tienen 100% de concordancia con todos los laboratorios.

"Estamos trabajando a marchas forzadas para darle atención a todos", señaló la especialista. Para quienes cuestionan por qué no hacen pruebas a todos, señaló: "Nosotros no somos atención clínica. El trabajo de nosotros se llama vigilancia epidemiológica".



El Hospital Ángeles Interlomas en México ya está autorizado para hacer la prueba de Covid-19.

Presentarse de 9 am a 5 pm con indicación médica por escrito, sin usar el transporte público y portando un doble cubrebocas.

El costo es 3800 pesos. — Alejandro Macias (@doctormacias) March 18, 2020

¿En qué hospitales y laboratorios ya se hace la prueba?

Realizar una prueba para descartar o confirmar ser víctima del coronavirus puede realizarse ya en algunos hospitales y laboratorios privados. No obstante, los criterios para su aplicación pueden variar. SuMédico consultó esta información en tres hospitales y laboratorios y esto fue lo que encontró.









En el ramo de laboratorios privados, el único que en este momento realiza esta prueba sin mayores reestricciones es Laboratorio Azteca que hoy comenzó a ofrecer el servicio de prueba diagnóstica COVID-19 con un costo de 3 mil 499 pesos. Su página web indica contar con un permiso de la Cofepris para tal caso. La prueba -previa cita telefónica- se realiza a domicilio, no en sucursales; y el único requisito que se pide al paciente es presentar una receta en la que el médico informe que el paciente es sospechoso de la enfermedad.









A pregunta expresa de SuMédico, personal de este laboratorio indicó que la receta no tiene ningún tipo de precisión particular, por lo que puede ser emitida por cualquier tipo de consultorio médico; y que el resultado se entrega después de 24 horas.









Caso diferente en el de Laboratorio Polanco que aseguró vía telefónica no contar con información de si brinda o no, este servicio. Mientras que Laboratorio Chopo destaca en su portal de internet la leyenda "De acuerdo a la Secretaría de Salud, por el momento y por parte de laboratorios privados, no es posible realizar la prueba de detección de COVID-19". Y ofrece al cliente el número 800-044-800 de esta dependencia en caso de requerir mayor información.









En tres hospitales privados las restricciones son mayores pues según la información brindada, la prueba se realiza en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud.









En el Hospital Ángeles, solo se realiza en la sucursal Interlomas y únicamente se practica previa valoración médica ya sea de un neumólogo o infectologo sean de este nosocomio o bien, externos. Luego, el paciente deberá dirigirse al área de urgencias donde se determinará si procede o no, la realización de COVID-19. No se ofreció información sobre el costo.









En el Hospital Español se advirtió que esta prueba es regulada por la Secretaría de Salud y que solo debe practicarse en aquellos pacientes que presenten todos los síntomas del Coronavirus; pero subrayaron que lo más importante son los antecedentes: contacto con un paciente ya contagiado, provenir del extranjero o bien haber permanecido en un lugar donde hay o hubo brote epidémico.









Para solicitar la prueba, al igual que en el Hospital Ángeles, el ingreso es por el área de urgencias y solo si se presentan síntomas graves como falta de aire o fiebre que no cede a tratamiento. Después se realiza un perfil viral y posteriormente, la prueba del COVID 19; el costo promedio de este procedimiento es de nueve mil pesos.









El protocolo que sigue el Hospital ABC es similar a los anteriores; el ingreso del paciente debe ser por el área de urgencias y se destaca que antes que realizar una prueba por Coronavirus, se practicará una de Influenza. Y agrega "solo se hará la prueba de COVID-19 a personas que cumplen el cuadro clínico y el viaje a los países de transmisión comunitaria definición operacional de caso. Todos los casos que cumplen la definición operacional se envían a el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), dependencia del Gobierno de la República Mexicana; este Instituto es el único habilitado para dar un resultado oficial. Este resultado puede tardar mínimo 72 horas. En caso de dar resultado positivo, autoridades del INDRE contactará al paciente para dar seguimiento". No se informó el costo de la misma.









Sin embargo, la página web de este hospital es la única que cuenta con un micrositio donde se puede consultar guías de información adicional al coronavirus tales como cuidados al paciente en casa o bien, cómo preparar el hogar en las siguientes etapas del virus.