Protegerse contra el Coronavirus es posible

Hasta el momento se han presentado 425 decesos a causa de esta enfermedad

ADRIÁN AGUIRRE

06/02/2020

06/02/2020 14:52 hrs.

Más de 425 personas han fallecido por el nuevo coronavirus: un microorganismo cuyos síntomas son similares a los de la neumonía cuyo brote se detectó en Wuhan el mes pasado y ha llegado a más de 20 países. Sus síntomas son similares a los de una gripa y se complican con neumonía en algunas personas, pero nuestros hábitos de vida no nos ayudan, ni el ambiente, ni nuestro estado de salud...

De acuerdo con el Dr. Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría (AMP), existen factores de riesgo para generar este tipo de complicaciones, como son: altos niveles de contaminación ambiental, hacinamiento (amontonamiento o acumulación de individuos, animales o cosas en un mismo lugar, el cual no se halla físicamente preparado para albergarlos), malos hábitos higiénicos y enfermedades preexistentes como alergias, diabetes, obesidad, entre otras.

La obesidad es un caso importante, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en los últimos 30 años, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una epidemia que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños, y a siete de cada diez adultos en nuestro país.

Foto: wikipedia.org

Las nuevas enfermedades infecciosas, que son transmisibles de persona a persona y altamente virulentas con elevada mortalidad, incluyen al nuevo coronavirus, que va desde el resfriado común hasta el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS).

Sobre la posibilidad de que los bebés nazcan con el 2019-nCoV, el Doctor Gerardo precisó para sumedico.lasillarota.com que es una posibilidad muy alta cuando la mamá se encuentra enferma, ya que el riesgo es evidente de que todas las enfermedades reales puedan ser transmitidas a los bebés.

#Video ¿Qué medidas tomar en caso de coronavirus en el Embarazo? El Doctor, alergólo e infectólogo pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría (AMP), Gerardo López, habla sobre ellohttps://t.co/RTRQDWXpXY pic.twitter.com/X5IieEkhSF — sumedico.com (@sumedico) February 6, 2020

"Las cinco enfermedades más comunes en esta época de invierno son resfriado, influenza, faringitis, bronquitis y neumonías. Estas son las cinco principales en las que realmente tenemos que tener una atención importante. La población afectada son los niños menores de cinco años y se habla que las consultas registran el 13% de la atención médica, aunque en la actualidad ya se habla de un porcentaje mucho más alto, sobre todo en este periodo", mencionó el experto.

"Lo que se sugiere es que esas personas que estuvieron en contacto con alguien que tiene la enfermedad, deberían estar en una vigilancia durante un periodo de 14 días, como en periodo de incubación, para ver si tienen alguna presencia de síntomas y entonces ir para que se les pueda hacer un diagnóstico preciso", explicó por su parte el Doctor Dr. David A. Mendoza Hernández, alergólogo pediatra miembro del Consejo Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia (COMPEDIA).

Foto: Adrián Aguirre

Sobre este tema, la Jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), la Dra. Isabel Villegas Mota, explicó para sumedico.lasillarota.com que el Coronavirus no es lo mismo que la gripe y que la influenza, ya que son vírus diferentes y que hay más de 100 grupos de virus que causan enfermedades respiratorias, siendo una de las características principales del nuevo Coronavirus el viajar de manera veloz:

"Se extiende rápido. Esa es una de las principales características de este. Son virus nuevos que están mutando. Antes, estos microorganismos que eran de animales, se quedaban en los animales, pero esto ya no sucede. Ahora están atacando a los humanos", precisa la especialista, quien también indica que en México no hay casos confirmados y que sí existe una solución para el tratamiento.

"Lo que nos hemos dado cuenta es que no es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies.

Si bien se dio en un mercado de China, su manera de contraerse no es por vía de la comida. Se contrae por vía aérea. Los centros médicos de primer, segundo y tercer grado ya sea de instituciones públicas o privadas ya tienen la instrucción de que cuando se presente una persona con síntomas del Coronavirus, notificar a la Dirección General de Epidemiología. Si llegaras a presentar cualquier signo de dicho padecimiento, puedes dirigirte a cualquier centro de salud", señaló la doctora Villegas.

En palabras del Dr. López, no hay un tratamiento específico para los coronavirus, solo se indican medicamentos para aliviar los síntomas, sin embargo, podemos protegernos y prevenir mediante acciones como la higiene de manos, taparse adecuadamente al toser o estornudar, evitar el contacto con personas que tengan síntomas gripales, el empleo de la vacunación contra la influenza, mejorar hábitos dietéticos, y farmacológicamente utilizando inmunoestimulantes que refuercen nuestro sistema respiratorio y rechacen la probabilidad de infecciones respiratorias, además de acudir al médico desde los primeros síntomas: "si presenta señales de enfermedad respiratoria con datos de alarma como dificultad para respirar, acuda a recibir atención médica", concluyó diciendo el especialista.

