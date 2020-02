PROFECO tiene en la mira a los chocolates

Algunos contienen en su mayoría galletas

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 08/02/2020

08/02/2020 17:11 hrs.

Hace unos días, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) detectó productos lácteos que no respetaban lo que prometían en sus empaques y ahora se efocó en los chocolates.

Dicha investigación descubrió productos hechos principalmente con grasa vegetal, así como una caja de Ferrero Rocher que contiene en su mayoría galletas.





Foto: amazon.in





"Queríamos saber si los chocolates que adquirimos lo son. Buenas noticias, el 100% de ellos lo son.

Nos sorprendió que puede haber el caso de que en una caja de chocolates no siempre todas las piezas lo sean como la marca FERRERO COLLECTION Surtido de especialidades y chocolates. Tiene 24 piezas de las cuales solo 8 son chocolates y 16 son galletas (8 cubiertas de coco y 8 cubierta con trocitos de avellana).

Por su parte, los rellenos de Lindt LINDOR Chocolate con leche relleno suave y COLOSSEO Momenti CACAO Chocolate amargo italiano relleno de crema y trozos de semilla de cacao están constituidos principalmente de grasa vegetal", precisa la Revista del Consumidor de febrero de 2020.





Foto: Revista del consumidor





La publicación también precisa que ya sea blanco, amargo, con leche o semiamargo su grasa no debe contener una proporción mayor al 5% de grasa vegetal diferente a la manteca de cacao y recalca que "un chocolate no debería ostentarse como tal si no cumple lo anterior".

Hay que destacar que comer chocolate puede ayudar a bajar los niveles de colesterol, prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares, proteger la piel del sol y posiblemente mejorar la función cerebral, entre otros beneficios.

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, la mayoría del chocolate negro es rico en flavonoides, particularmente un subtipo llamado flavanoles que se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardíaca.

"En un estudio de 2017 que controlaba de cerca lo que comían las personas, los investigadores descubrieron que comer almendras crudas, chocolate negro y cacao ayudaba a reducir el colesterol LDL "malo" en personas con sobrepeso u obesidad. Pero cuando los investigadores se llevaron las almendras, el chocolate negro y el cacao solo no parecían ayudar a la salud del corazón.

Una posible explicación, según los investigadores, es que la dosis de flavanol fue aproximadamente la mitad de la utilizada en estudios anteriores que encontraron un efecto beneficioso sobre la presión arterial: 274 miligramos de flavanoles en comparación con 586.

Investigadores del Hospital Brigham and Women's de Boston están estudiando si un suplemento diario de 600 mg de flavanoles de cacao puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y cáncer", menciona dicha asociación.

En nuestro país, el cultivo de cacao se realiza principalmente en Guerrero, Tabasco y Chiapas, siendo el segundo el estado con mayor producción donde se llegan a producir hasta cuatro toneladas al mes y el consumo de chocolate al año por persona es de 700 gramos.





Con información de Revista del consumidor, medicalnewstoday.com, healthline.com, heart.org