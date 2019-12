Profeco alerta por ropa desechable

¿Compras o pensabas comprar ropa de alguna de estas marcas? ¡Cuidado!

INGRID SILVA 09/12/2019

09/12/2019 16:03 hrs.

¿Marcas de ropa desechables? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advierte sobre la denominada Fast Fashion o moda desechable y aclara que, si bien estamos acostumbrados a utilizar la palabra desechable para referirnos a objetos específicos como platos, vasos, popotes, botellas u otros, también puede aplicar a la ropa que adquirimos en los centros comerciales.

En ese sentido, la durabilidad de la ropa ha cambiado, así como de otros prescindibles, la ropa ha pasado de durar varios años a tan sólo unos cuantos meses como resultado de una búsqueda de la industria por satisfacer la ilusión de una ropa bonita o de tendencia, pero con un precio accesible.

Marcas de ropa que son desechables según Profeco

Al respecto, Profeco advierte que hay marcas que basan su modelo de negocio en la rápida introducción de conjuntos de ropa que, en lugar de resurtir con el mismo modelo, introducen nuevos modelos que sustituyen a los agotados, lo cual modifica las temporadas primavera- verano y otoño- invierno por períodos máximo de 6 semanas.

Entre las marcas "fast fashion" mencionadas por Profeco, están: Bershka, Bestseller, Boohoo.com, C&A, Charlotte Russe, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, FIVE FOXes, Forever 21, Gap Inc., Giordano, Guess? Peacocks, H&M, Mango, Massimo Dutti, Metersbonwe, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, New Look, NewYorker, Next, Oysho, PrettyLittleThing, Primark, Pull & Bear, Rainbow Shops, Renner, Riachuelo, River Island, Romwe, S. Oliver, Shasa, Sheln, Stradivarius, Topshop, United Colors of Benetton, Uniqlo, Uterqüe, UrbanOutfitters, Victoria`s Sectret, Zaful, Zara, entre otras.

Además de lo anteriormente mencionado, también se sabe que estas marcas confeccionan sus productos en maquiladoras asiáticas, en países como India o Bangladesh, en donde la mano de obra es sumamente barata.

El dato anterior, ha colocado a dichas marcas en problemas, pues han sido consideradas como esclavistas modernos debido a los bajos salarios que ofrecen y las condiciones de precariedad de los mismos.

Otro punto que destaca Profeco es que, en su esfuerzo por reducir costos, utilizan textiles que no siempre son de la mejor calidad o ssustentables, en cambio, se utilizan:

- Fibras sintéticas

- Derivados del petróleo

- Poliéster

- Nylon

- Rayón

- Acrílico.

Los materiales anteriormente mencionados, son los mismos polímeros con los que se elaboran los envases desechables y que la única diferencia es la forma que al final se les da.

¿Compartir? Al adquirir ropa elaborada con materiales desechables, resulta complicado o imposible reutilizarla o darle otro ciclo de uso. La huella medioambiental es la misma

Finalmente, la primera alternativa para solucionar el problema de la ropa desechable es estar informados sobre lo que consumimos: leer las etiquetas y buscar prensas con materiales de calidad, por ejemplo, aquellas elaboradas con fibras naturales como lino, algodón, cáñamo, henequén, seda, lana o alpaca que, siempre serán mejores que los productos sintéticos que pueden generar alergias en la piel.

