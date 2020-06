¿Por qué salen manchas rojas en el glande del pene y cómo quitarlas?

La falta de higiene íntima puede causar manchas rojas en el glande del pene, aunque en algunos casos, también son resultado de enfermedades como el cáncer

SUSANA CARRASCO 08/06/2020

08/06/2020 12:50 hrs.

Las manchas rojas en el glande del pene pueden ser muy comunes y cuando aparecen, los hombres podrían alarmarse debido a que las relacionan con algo maligno, pero ¿por qué salen estas manchas y cómo quitarlas? A continuación, te decimos todo lo que debes saber sobre este cambio en el pene.

La higiene íntima no solo es cosa de mujeres, los hombres también deben tener mucho cuidado con este hábito, de lo contrario, podrían estar en mayor riesgo de desarrollar problemas, tales como las manchas rojas en el pene.

Pueden salir por muchas causas, pero sea cual sea, siempre se les debe prestar atención porque en algunos casos, puede ser el primer síntoma de problemas tan graves como el cáncer.

Manchas rojas en el glande del pene

Las manchas rojas en el glande del pene pueden ser comunes y son causados por múltiples factores, la mayoría de ellos transitorios y que no deberían preocuparnos demasiado, como un ligero golpe o lesión durante las relaciones sexuales intensas. Sin embargo, cuando aparecen siempre deben recibir atención médica porque también pueden ser síntoma de alguna patología grave o una enfermedad contagiosa.

Lo primero que debes saber es cómo identificarlas oportunamente y para ello, es necesario que conozcas muy bien la anatomía de tus genitales. El glande es la parte final del pene, suele ser un poco más gruesa y de color rosado, generalmente con mucha sensibilidad, por lo que es fácil que se irrite y que pueda desarrollar problemas como las manchas rojas.

Una higiene íntima incorrecta suele ser la principal causa de las manchas rojas en el glande del pene, pues cuando se acumulan demasiadas bacterias en la zona, se desarrollan infecciones importantes.

Causas de las manchas rojas en el pene

En la mayoría de los casos, una infección por hongos como la Cándida (candidiasis) o por bacterias como los estreptococos puede ser el detonante principal de las manchas rojas en el pene. Cuando el problema es causado por candidiasis es posible identificarlo debido a que causa una variedad de síntomas además de las manchas, especialmente sensación de ardor y quemazón en la zona íntima. Las relaciones sexuales son dolorosas y el pene puede verse inflamado y enrojecido.

Otras causas de la candidiasis en el glande del pene además de la mala higiene, son los encuentros sexuales con parejas múltiples y sin uso del condón, así como el término de un tratamiento con antibióticos.

Por su parte, las infecciones bacterianas que también causan manchas rojas en el glande del pene se distinguen porque provocan mal olor y supuración por la uretra.

Cuidado con la balanitis

La balanitis es la infección del glande del pene más frecuente y hasta cierto punto, peligrosa, pues causa enrojecimiento, aparición de pápulas o ampollas de no más de 1 centímetro, así como picazón. De acuerdo a Manuel Díaz Soto, responsable de la Unidad de Urología y Andrología del Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja en Sevilla, España, los casos de balanitis se presentan en todos los rangos de edad y están asociados a la diabetes, virus del herpes y bacterias y gérmenes. También puede relacionarse con reacciones alérgicas de la piel por productos irritantes como geles aromáticos, fibras sintéticas en la ropa interior y la dermatitis atópica.

El especialista también alerta que la balanitis podría ser el origen de unas lesiones premalignas asociadas a la eritoplastia de Queyrat, una forma precoz de cáncer de piel en el pene, y la enfermedad de Bowen, otro tipo de cáncer de piel por lesiones en las capas superficiales de ésta que también se puede presentar en otras partes del cuerpo.

«Cuando la infección en el glande o el prepucio no se trata o no cede puede ocasionar este tipo de lesiones premalignas por lo que es necesario realizar una biopsia para descartar esta posibilidad, que, aunque poco frecuente, se produce. Vemos al menos uno o dos casos de cáncer de pene al año por este motivo ya sea por falta de higiene, no acudir a consulta o porque se trata de lesiones que no ceden ante el tratamiento», explica Díaz Soto.

¿Cómo solucionarlo?

Es importante estar atento ante las manchas rojas en el glande del pene, pues como ves, puede ser algo inofensivo o un indicio de algo más grave, como el cáncer o la diabetes. Lo más importante en cualquier caso es cuidar la higiene de los genitales y en ese sentido, la recomendación es lavar el pene y los testículos a diario con jabón neutro y agua tibia.

Si sudas mucho, es recomendable incluso que laves la zona dos veces al día para asegurar la higiene. Retira la piel del pene hacia atrás cuando hagas el lavado, sobre todo si no tienes circuncisión. También debes procurar usar condón en todas tus relaciones sexuales para evitar cualquier posible contagio de infecciones, seca la zona tras orinar y lávate las manos antes y después de tocar los genitales.

Los juguetes sexuales o la práctica de actividades sexuales demasiado intensas también pueden causar problemas, así que ten precauciones y recuerda que el glande es muy sensible.

Las manchas rojas en el glande del pene son un aviso de que algo no anda bien así que acude con un especialista para averiguar si se trata solo del efecto de una lesión o si puede ser algo mucho más graves.

(Con información de ABC)