La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos de 18 a 64 años practiquen de entre 150 y 300 minutos semanales de actividades aeróbicas moderadas o entre 75 y 150 minutos semanales de actividad física intensa. También señala que con 30 minutos de caminata diaria las personas pueden tener una buena vida alejada de las enfermedades.

¿Por qué no debes excederte con el ejercicio?

Un artículo publicado en el International Journal of Sports Physiology and Performance, señala que el descanso es una parte esencial del entrenamiento físico. Ya que es fundamental que los deportistas logren un equilibrio entre la carga de entrenamiento y la recuperación. De no ser así, las lesiones y las enfermedades no tardarán en aparecer.

Excederte en la práctica de ejercicio puede generarte los siguientes problemas:

Aumenta el estrés cardiovascular

Si te excedes con el entrenamiento también aumentas el estrés cardiovascular. Incluso, esto ocurre cuando los ejercicios pasan de moderados a exigentes. En particular, la frecuencia cardíaca se eleva y es difícil restablecer al finalizar la rutina. Por lo que se vuelve necesario prolongar el periodo de descanso.

Aumentar el estrés cardiovascular puede generar problemas a futuro, un estudio indica que las mujeres que realizaron ejercicio físico intenso todos los días, presentaron mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y formación de coágulos.

Mayo Clinic, informó sobre un riesgo elevado de calcificación de las arterias coronarias, como consecuencia del estrés por los altos niveles de ejercicio a lo largo del tiempo.

(Foto: Freepik)

Bajar las defensas

La revista Acta Clínica Croatica, indica que el entrenamiento físico excesivo provoca una degradación del sistema inmunitario en los deportistas. La exposición prolongada al estrés del ejercicio disminuye la respuesta inmunitaria. Por tanto, incrementa el riesgo de infecciones.

(Foto: Freepik)

Generar anemia

Excederte muy seguido en el ejercicio conlleva una baja disposición de energía. Sumado a las alteraciones hormonales, esto desemboca en descontroles que impactan de diversas formas en la salud.

Un estudio del British Journal of General Practice, eleva el riesgo de anemia por deficiencia de hierro.

Alteraciones hormonales

Demasiado entrenamiento puede conducir a una producción excesiva de hormonas, como el cortisol y la epinefrina, asociada al estrés. En consecuencia, experimentar labilidad emocional, dificultades para concentrarte, irritabilidad, trastornos del sueño y estados depresivos.

Una publicación en Sports Medicine, señala que esta alteración hormonal provoca una disminución de los niveles de testosterona, lo que se relaciona con la reducción del desempeño atlético.

(Foto: Freepik)

Recuerda que todo en exceso es malo y este es el mejor ejemplo, aunque se recomienda hacer ejercicio moderado, el excederte puede ser contraproducente para tu salud, lo mejor es llevar un equilibrio en todos los aspectos de tu vida.

(Con información de: Mejor con salud, Sport Medicine y British Journal of General Practice)