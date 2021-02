Dormir sin ropa interior puede tener muchos beneficios para los hombres, especialmente para la salud de los testículos y los espermatozoides

Una de las dudas más frecuentes en Internet tiene que ver con el uso de ropa interior al dormir, pues para muchos, es una prenda que sale sobrando y para otros, es indispensable, pero ¿los hombres deberían dormir sin ropa interior? Esto es lo que los expertos opinan al respecto.

Tal vez dormir desnudo no te cause mucha emoción, sobre todo en época de frío, pero desde el punto de vista de salud, la recomendación es dormir lo más ligeros posibles para permitir la correcta ventilación de los genitales.

Si todavía no te convences, a continuación, te damos varias razones por las que los hombres deberían dormir sin ropa interior.

¿Por qué los hombres deberían dormir sin ropa interior?

De acuerdo con un artículo de GQ, existen muchos beneficios para los hombres de dormir sin ropa interior, entre los que destacan:

1. Mejor descanso

Pocos saben que la ropa genera una sensación de estrés en el cuerpo, por esa razón, al volver del trabajo, se siente muy bien quitarse la corbata y los zapatos. En ese sentido, dormir desnudo puede ayudar a descansar mejor y a tener un sueño más profundo, pues el cuerpo tiene menos tensiones.

Por otro lado, tener el cuerpo un poco frío ayuda a quedarse dormido más rápido, pues la calidez de la cama es más satisfactoria.

Otro estudio de la Sociedad Española de Neurología determinó que dormir solo usando calcetines, podía ser una forma efectiva de conseguir un mejor descanso, pues no hay estrés por tener los pies helados. Lo ideal es usar calcetines holgados y de fibras naturales que no afecten la buena circulación sanguínea y la transpiración. También deben estar limpios, no se deben usar los mismos de todo el día puesto que pueden acumular humedad, bacterias y hongos.

2. Menos infecciones genitales

Al dormir sin ropa interior, se permite una mejor ventilación de la zona genital durante la noche, por lo que el cuerpo puede refrescarse y mantenerse seco, reduciendo el caldo de cultivo de bacterias y hongos peligrosos.

En el caso de los hombres, dormir desnudos reduce las posibilidades de sufrir tinea cruris, una infección superficial de la piel que afecta la zona inguinal, incluyendo los genitales, la región púbica y la región perianal.

3. Temperatura ideal para los testículos

Está de más decir que si duermes desnudo con tu pareja, hay mayores probabilidades de que tengan sexo con frecuencia, pero a nivel de salud, dormir sin calzoncillo permite que los testículos tengan una temperatura correcta, lo que favorece la buena salud de los espermatozoides y la fertilidad.

Para que tengan un funcionamiento saludable, los testículos necesitan una temperatura inferior a la del cuerpo humano, por ello no están pegados al cuerpo y requieren ventilación.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que usar ropa interior ajustada impacta negativamente en la producción de esperma.

4. Autoestima alta

De acuerdo con Healthline, dormir desnudo también es una excelente manera de ponerse en contacto con el cuerpo, lo que facilita tener una mejor autoestima. Pasar tiempo sin ropa interior, mejora la percepción de la imagen corporal, aumenta la sensualidad y permite el amor propio.

5. Control de la presión arterial

Dormir sin ropa interior también contribuye a generar un aumento en los niveles de oxitocina, la llamada hormona del amor y que tiene múltiples beneficios para la salud.

Esta hormona se produce principalmente cuando hay contacto de piel con piel, y además de reforzar el sistema inmune, ayuda a reducir la presión arterial.

Ahora que ya conoces las razones por las que los hombres deben dormir sin ropa interior, atrévete a intentarlo y disfruta de todas las ventajas. Tu cuerpo te lo agradecerá.

