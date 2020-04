¿Por qué es tan necesario el aislamiento en pademia de covid- 19?

Y sí, el gobierno federal puede exigirlo para proteger a las personas de enfermedades contagiosas

09/04/2020

Nos encontramos en medio de una pandemia mundial. El covid-19 avanza día con día y cada 24 horas nos recuerdan que nos debemos quedar en casa. Seguramente durante este periodo has escuchado las palabras "aislamiento" y "cuarentena", pero... ¿sabías que no son lo mismo?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos señala que aunque ambas palabras implican prácticas de salud pública que se usan para proteger al público de la exposición a personas que tienen o pueden tener una enfermedad contagiosa, su significado y utilidad es diferente:

+ Aislamiento: separa a las personas enfermas o con un padecimiento contagioso de los que no están enfermos.

+ Cuarentena: separa y restringe el movimiento de las personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman. Pueden haber estado expuestas a una enfermedad y no saberlo, o pueden tener la enfermedad pero no mostrar síntomas (asintomáticos).

Basándonos en estos dos términos, podemos decir que nos encontramos en ambos, pues nos piden que no salgamos en casa para no contagiarnos (aislamiento) y a las personas que están infectadas con el nuevo coronavirus se les pide estar separados de todos por 14 días en lo que pasan los síntomas (cuarentena).

Entendiendo el aislamiento social y la cuarentena durante covid-19:

En palabras del doctor y especialista en enfermedades infecciosas, Steven Gordon, los gobiernos usan las cuarentenas para detener la propagación de enfermedades contagiosas y su uso puede ser durante brotes (aumento repentino de casos de una enfermedad), epidemias (un brote más grande y extendido) o pandemias (afectan a más personas, generalmente son globales y son más grandes que las epidemias).

De acuerdo con el sumario "Ethical and Legal Considerations in Mitigating Pandemic Disease" del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, con el suministro limitado de vacunas, medicamentos antivirales y ventiladores, es probable que las intervenciones no farmacéuticas dominen la respuesta de salud pública ante cualquier pandemia, al menos a corto plazo.

"Hay algunas pruebas limitadas de que el cierre de escuelas reduce la transmisión de la influenza estacional, y se supone, aunque no está probado, que otros límites en la mezcla social también retrasan la propagación de enfermedades respiratorias", mencionan estos artículos.

Y continúan:





"Es difícil predecir el efecto de las políticas para aumentar la distancia social, ya que las personas infectadas y sus contactos pueden ser desplazados a otros entornos, y los individuos pueden separarse voluntariamente en respuesta al riesgo percibido".

¿Y en el caso del aislamiento?

Dado que todos los días se presenta el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a dar una conferencia sobre el estado del covid-19 en nuestro país, y que generalmente muestra una curva que refleja el avance de esta infección, la importancia del aislamiento es gigante, ya que al evitar más contagios, se puede disminuir la velocidad de transmisión y el número de casos confirmados en nuestra nación.

El National Health Service de Reino Unido (NHS) aborda el tema del aislamiento y recomienda no abandonar el hogar por ningún motivo ni tener visitantes, amigos y familiares lejanos en casa.

"Si tiene síntomas de coronavirus, deberá aislarse durante 7 días. Después de ese periodo: Si no tiene una temperatura alta, no necesita aislarse. Si todavía tiene una temperatura alta, siga aislándose hasta que la temperatura vuelva a la normalidad", indica el NHS.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por su parte, mencionan que el gobierno sí puede poner legalmente a las personas en cuarentena, ya que la Secretaría de Salud está autorizada para tomar medidas para prevenir la entrada y propagación de enfermedades transmisibles.





En el caso de nuestro país, la Secretaría de Salud es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población.

A muchos no les gusta el aislamiento, pero el que las personas sanas se separen de las personas enfermas evita la propagación del virus y es ahí donde radica la importancia de esta medida para el bienestar de la población.